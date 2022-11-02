Несподівано. McDonald’s повернувся у ще кілька міст України (список)

2 листопада McDonald’s відновив свою роботу в Івано-Франківську. Також відкриття продовжуються у Київській області: відтепер поласувати бургерами можна у Білій Церкві та Броварах.

Де ще знову відкрився McDonald’s і за якими адресами працюють ресторани - читайте далі в матеріалі Styler .

Де McDonald’s працює знову?

У середу відновив роботу McDonald’s в Івано-Франківську на вулиці Івана Миколайчука, 2.

У Білій Церкві заклад працює на Леваневського, 53-К, а у Броварах - на вулиці Київській, 239.

"Мак" у Івано-Франківську (фото: google.com/Stepan Sturko)

Крім того, на хрусткі Чікен МакНагетс можна знову прийти у львівські "маки", що розташовані на вулиці Володимира Великого, 24-А і у ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом, 7-Б).

Зауважимо, що у Львові також працюють ресторани за такими адресами:

просп. Шевченка, 7

просп. Чорновола, 12

просп. Свободи, 35

Пустомитівський р-н, вул. Стрийська, 30 А (не працює на доставку)

Які "маки" працюють в Києві?

У столиці станом на зараз відкриті ресторани за адресами:

Кільцева дорога, 1

просп. Палладіна, 7 А

Боричів узвіз, 10А

вул. Є.Сверстюка, 1

вул. Драйзера, 4

просп. Гагаріна, 2а

Вокзальна пл., 2 (не працює на доставку)

вул. Софіївська, 1/2

просп. Бажана, 3б

просп. Степана Бандери, 12-а

вул. Гришка, 7

просп. Шухевича, 2-Т (не працює на доставку)

вул. Оноре де Бальзака, 2а

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

вул. Б. Хмельницького, 40/25

вул. Вишгородська, 33а

просп. Миколи Бажана, 8

Кільцева дорога, 14В

вул. Курбаса, 19а

вул. Гната Хоткевича, 1в

Оболонський проспект, 1б

вул. Гната Юри, 13

вул. Берковецька, 6д (не працює на доставку)

вул. Лаврухіна, 4

просп. Оболонський, 26а

вул. Івана Миколайчука, 16

пл. Героїв Бресту, 1.

просп. Перемоги, 138

пр-т Правди, 47

пр-т Степана Бандери 36 Б

вул. Івана Мазепи, 1

просп. Перемоги, 65

вул. Архітектора Вербицького, 1

McDonald's у Києві (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Де ще відновили роботу "маки"?

Також завітати на фастфуд можна у житомирському ТРЦ Глобал UA (вул. Київська, 7), у селах Софіївська Борщагівка (вул. Київська, 2) і Гора (вул. Бориспільська, 6), а також у Тернополі (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 30) та Борисполі (вул. Київський шлях, 67).

Коли відкриються ресторани у інших містах?

Українці цікавляться, коли McDonald’s відкриється у Чернігові, Рівному та інших містах.

На це працівники компанії відповідають, що поки що "немає інформації щодо дати відновлення роботи".

"Роботу ресторанів ми відновлюємо відповідно до поетапного плану. Очікуйте", - додають в McDonald’s.

Як працює McDonald’s зараз?

"Маки" працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі.

Зокрема, заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям.

Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи.

Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

McDonald's поновив роботу низки ресторанів (фото: facebook.com/McDonaldsUA)