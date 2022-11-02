Неожиданно. McDonald's вернулся в еще несколько городов Украины (список)
2 ноября McDonald's возобновил свою работу в Ивано-Франковске. Также открытия продолжаются в Киевской области: теперь полакомиться бургерами можно в Белой Церкви и Броварах.
Где еще снова открылся McDonald's и по каким адресам работают рестораны - читайте дальше в материале Styler.
Где McDonald's работает снова?
В среду возобновил работу McDonald's в Ивано-Франковске по улице Ивана Миколайчука, 2.
В Белой Церкви заведение работает на Леваневского, 53-К, а в Броварах - на улице Киевской, 239.
"Мак" в Ивано-Франковске (фото: google.com/Stepan Sturko)
Кроме того, на хрустящие Чикен МакНагетс можно снова прийти во львовские "маки", расположенные на улице Владимира Великого, 24-А и в ТРЦ Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7-Б).
Отметим, что во Львове также работают рестораны по следующим адресам:
- просп. Шевченко, 7
- просп. Черновола, 12
- просп. Свободы, 35
- Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А (не работает на доставку)
Какие "маки" работают в Киеве?
В столице сейчас открыты рестораны по адресам:
- Кольцевая дорога, 1
- просп. Палладина, 7 А
- Боричев спуск, 10А
- ул. Е. Сверстюка, 1
- ул. Драйзера, 4
- просп. Гагарина, 2а
- Вокзальная пл., 2 (не работает на доставку)
- ул. Софиевская, 1/2
- просп. Бажана, 3б
- просп. Степана Бандеры, 12-а
- ул. Гришко, 7
- просп. Шухевича, 2-Т (не работает на доставку)
- ул. Оноре де Бальзака, 2а
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- ул. Б. Хмельницкого, 40/25
- ул. Вышгородская, 33а
- просп. Николая Бажана, 8
- Кольцевая дорога, 14В
- ул. Курбаса, 19а
- ул. Игната Хоткевича, 1в
- Оболонский проспект, 1б
- ул. Гната Юры, 13
- ул. Берковецкая, 6д (не работает на доставку)
- ул. Лаврухина, 4
- просп. Оболонский, 26а
- ул. Ивана Миколайчука, 16
- пл. Героев Бреста, 1.
- просп. Победы, 138
- просп. Правды, 47
- просп. Степана Бандеры 36 Б
- ул. Ивана Мазепы, 1
- просп. Победы, 65
- ул. Архитектора Вербицкого, 1
McDonald's в Киеве (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Где еще возобновили работу "маки"?
Также посетить фастфуд можно в житомирском ТРЦ Глобал UA (ул. Киевская, 7), в селах Софиевская Борщаговка (ул. Киевская, 2) и Гора (ул. Бориспольская, 6), а также в Тернополе (ул. Гетьмана Ивана Мазепы, 30) и Борисполе (ул. Киевский шлях, 67).
Когда откроются рестораны в других городах?
Украинцы интересуются, когда McDonald's откроется в Чернигове, Ровно и других городах.
На это работники компании отвечают, что пока "нет информации о дате возобновления работы".
"Работу ресторанов мы восстанавливаем в соответствии с поэтапным планом. Ожидайте", - добавляют в McDonald's.
Как работает McDonald's сейчас?
"Маки" работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности, внедренные в сети.
В частности, заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.
Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.
Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
McDonald's возобновил работу ряда ресторанов (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Ранее в McDonald's рассказали, почему так долго возобновляли работу ресторанов в Украине.