Несподіваний лайфхак від Злати Огнєвіч: як легко пофарбувати яйця на Великдень

У ролику артистка показала, як легко пофарбувати яйця за допомогою звичайної паперової серветки, барвників і харчового золота. Перед тим, як розпочинати декорування яєць, Огнєвіч підготувала необхідні інгредієнти та одягла одноразові рукавички, щоб не пофарбувати руки фарбою.

Як пофарбувати яйця на Великдень 2025

Крок 1: беремо білі яйця, ретельно промиваємо їх під проточною водою.

Крок 2: якщо на них є написи, витираємо їх за допомогою оцту.

Крок 3: відварюємо яйця в киплячій воді приблизно 10 хвилин. Для фарбування потрібно використовувати вже зварені яйця.

Крок 4: беремо білі серветки та наносимо на них гелеві харчові барвники - можна зобразити будь-який візерунок або нанести кілька кольорів хаотично.

Крок 5: замотуємо кожне яйце в серветку з барвниками і зверху закріплюємо.

Крок 6: занурюємо серветку з яйцем у каструлю з теплою водою, в якій попередньо потрібно розвести 1 ст. л. оцту.

Крок 7: виймаємо яйця в серветках і залишаємо на деякий час, щоб фарби підсохли.

Крок 8: знімаємо серветку й отримуємо оригінальні крашанки.

Крок 9: додатково яйця можна прикрасити харчовим сусальним золотом (золотим кандурином). Для цього попередньо відокремлюємо жовток від білка, змащуємо руки білком і беремо ними невеликий лист золота. Прикрашаємо яйце цими шматочками.

Крок 10: викладаємо всі великодні яйця на тарілку.

Лайфхак від Злати Огнєвіч: можна просто взяти яйце в руки й натерти його гелевим харчовим барвником яйця, щоб отримати однорідний відтінок.

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі тут же почали коментувати відео співачки:

"Вийшло дуже красиво"

"Яка краса"

"Ми з донькою фарбуємо за допомогою серветок і фломастерів"

"Красиво"

"Яка господинька".



Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

До слова, вже цієї неділі, 20 квітня, віряни відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят - Великдень. Традиційно на столі мають бути паска та яйця-крашанки.

Паска - символ Воскресіння. Це священний (ангельський) хліб, що символізує духовну їжу.

Яйця - основа всього, символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху. Крашанки (пофарбовані в певний колір, однотонні) та писанки (розмальовані, з різноманітними елементами та візерунками) символізують цілісність.