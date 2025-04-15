Несподіваний лайфхак від Злати Огнєвіч: як легко пофарбувати яйця на Великдень

Співачка Злата Огнєвіч поділилася з прихильниками простим і ефективним способом фарбування яєць до Великодня. Артистка показала свій святковий лайфхак у соцмережах, викликавши захоплення в мережі.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію артистки в Instagram.
У ролику артистка показала, як легко пофарбувати яйця за допомогою звичайної паперової серветки, барвників і харчового золота. Перед тим, як розпочинати декорування яєць, Огнєвіч підготувала необхідні інгредієнти та одягла одноразові рукавички, щоб не пофарбувати руки фарбою.
Крок 1: беремо білі яйця, ретельно промиваємо їх під проточною водою.
Крок 2: якщо на них є написи, витираємо їх за допомогою оцту.
Крок 3: відварюємо яйця в киплячій воді приблизно 10 хвилин. Для фарбування потрібно використовувати вже зварені яйця.
Крок 4: беремо білі серветки та наносимо на них гелеві харчові барвники - можна зобразити будь-який візерунок або нанести кілька кольорів хаотично.
Крок 5: замотуємо кожне яйце в серветку з барвниками і зверху закріплюємо.
Крок 6: занурюємо серветку з яйцем у каструлю з теплою водою, в якій попередньо потрібно розвести 1 ст. л. оцту.
Крок 7: виймаємо яйця в серветках і залишаємо на деякий час, щоб фарби підсохли.
Крок 8: знімаємо серветку й отримуємо оригінальні крашанки.
Крок 9: додатково яйця можна прикрасити харчовим сусальним золотом (золотим кандурином). Для цього попередньо відокремлюємо жовток від білка, змащуємо руки білком і беремо ними невеликий лист золота. Прикрашаємо яйце цими шматочками.
Крок 10: викладаємо всі великодні яйця на тарілку.
Лайфхак від Злати Огнєвіч: можна просто взяти яйце в руки й натерти його гелевим харчовим барвником яйця, щоб отримати однорідний відтінок.
Користувачі мережі тут же почали коментувати відео співачки:
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
До слова, вже цієї неділі, 20 квітня, віряни відзначатимуть одне з найважливіших християнських свят - Великдень. Традиційно на столі мають бути паска та яйця-крашанки.
Паска - символ Воскресіння. Це священний (ангельський) хліб, що символізує духовну їжу.
Яйця - основа всього, символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху. Крашанки (пофарбовані в певний колір, однотонні) та писанки (розмальовані, з різноманітними елементами та візерунками) символізують цілісність.
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