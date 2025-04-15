Це мають знати всі. Ось скільки можна зберігати крашанки та писанки, щоб не отруїтися
Крашанки та писанки прикрашають наші оселі, їх дарують близьким, ними "б'ються". Але щоб ця чудова традиція не мала неприємних наслідків для здоров'я, критично важливо знати правила зберігання великодніх яєць.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки можна зберігати варені фарбовані яйця.
Скільки зберігати варені фарбовані яйця?
Крашанки - це яйця, зварені круто та пофарбовані. Саме їх ми найчастіше споживаємо після освячення чи під час святкових трапез. Ось ключові правила їх зберігання:
У холодильнику
Це найкращий та найбезпечніший спосіб зберігання крашанок, які ви плануєте їсти. У холодильнику, при температурі не вище +4°C, варені яйця в непошкодженій шкаралупі залишаються безпечними для споживання протягом приблизно одного тижня (до 7 днів) з моменту варіння.
При кімнатній температурі
Це найризикованіший варіант. Варені яйця є швидкопсувним продуктом. Якщо крашанки перебували при кімнатній температурі (на столі, у кошику) понад 2 години, вживати їх в їжу вже небезпечно. Тепле середовище сприяє швидкому розмноженню бактерій. Такі яйця краще використовувати виключно як елемент декору. Якщо температура в приміщенні вища (+30°C і більше), цей час скорочується до 1 години.
Ознаки небезпеки
Перед тим, як з'їсти крашанку, яка зберігалася навіть у холодильнику, огляньте її. Шкаралупа має бути цілою, без тріщин. Будь-який неприємний запах – сигнал про те, що яйце зіпсувалося і його слід викинути.
Особливості зберігання писанок
Писанки – це яйця, розписані воском та фарбами, часто зі складними візерунками. Тут ситуація інша:
Писанки на сирих яйцях
Дуже часто писанки створюють на сирих, не варених яйцях. Такі яйця категорично не призначені для вживання в їжу! Це виключно декоративний виріб. Зберігати їх можна доволі довго як прикрасу, але варто пам'ятати, що всередині – сирий вміст, який з часом зіпсується. Такі яйця слід оберігати від пошкоджень, щоб уникнути витікання та неприємного запаху.
Писанки на видутих яйцях
Якщо вміст яйця було видалено через невеликі отвори ("видутка"), а сама шкаралупа розписана, то такий виріб є абсолютно безпечним. Після належного очищення та просушування порожня розписана шкаралупа може зберігатися як сувенір роками.
Як не отруїтися яйцями
- Завжди зберігайте крашанки, призначені для їжі, в холодильнику.
- Не куштуйте яйця, які пролежали в теплі понад дві години.
- Викидайте будь-які яйця з тріснутою шкаралупою або ті, що мають підозрілий запах.
- Дотримуйтесь правила: "Якщо маєте сумніви – викидайте".
- Ретельно мийте руки з милом до та після контакту з яйцями, особливо сирими під час виготовлення писанок.
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В матеріалі були використані такі джерела - ВООЗ, Wikipedia, поради дієтологів.
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