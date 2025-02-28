Коли вік не має значення: 7 фільмів, де жінка старша за свого партнера

У світі кінематографа кохання не завжди підкорюється правилам віку. Іноді він стає лише цифрою, а важливіше - емоції та почуття, які об'єднують двох людей. У таких історіях, де жінка старша за свого партнера, розкриваються не лише питання любові та пристрасті, але й боротьби зі стереотипами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 7 фільмів, які зворушать вас і покажуть, що вік - це не перешкода для справжніх почуттів.

Мій найкращий коханець (2005)

Фільм розповідає історію Рафі, 37-річної розлученої жінки, яка живе в Нью-Йорку. Попри успішну кар'єру фотографа, Рафі намагається знайти кохання і щастя. Під час терапії вона зустрічає і закохується в Девіда, чарівного і набагато молодшого художника. Однак Рафі не знає, що Девід - син її терапевта, Лізи.

Їхні стосунки стають дедалі складнішими, коли Ліза дізнається про їхній роман і відчуває суперечливі почуття. У міру того, як ці троє долають складнощі кохання, віку та сімейної динаміки, їм доводиться протистояти власним страхам, невпевненості та суспільним очікуванням, щоб знайти справжнє щастя та визнання.

Нянька за викликом (2009)

У 25-річного юнака починається роман із самотньою матір'ю, яка живе по сусідству. Основною перепоною в їхніх стосунках стає те, що головна героїня значно старша за свого обранця...

Травень грудень (2023)

В основі сюжету лежить натхнення від саги про Мері Кей Летурно. Сюжетна лінія розгортається навколо актриси, яку грає Наталі Портман, що вирушає у подорож до Грузії. Її місія - глибоко зрозуміти і зобразити суперечливе життя героїні Джуліанни Мур, жінки, сумнозвісної через свої 23-річні стосунки з чоловіком, якого грає Чарльз Мелтон.

Їхні стосунки почалися, коли вона вперше зустріла його ще неповнолітньою, що додає складності та інтриги до розгортання драми.

Кінозірки не вмирають у Ліверпулі (2017)

Тридцять років тому Глорія сяяла в Голлівуді, знімалася з Хамфрі Богартом і навіть отримала "Оскар" за найкращу роль другого плану. Тепер її впізнають, як правило, лише пенсіонери, але сама Глорія відмовляється визнавати себе старою. Вона невимушено фліртує з 27-річним сусідом Пітером, і той, на власний подив, швидко піддається.

Пітер теж актор без ролей, тому його щиро приваблює творча натура та таємна крихкість Глорії. Здається, їхній стрімкий роман переростає у щось серйозне. Але тут з емоційною та непередбачуваною Глорією починають відбуватися дивні зміни.

Я ніколи не буду твоєю (2006)

Роузі працює продюсеркою на телебаченні. В оточенні молоденьких колег дівчина все більше засмучується через свій вік і зовсім невдалий шлюб. Але раптом у її житті сталося диво, і вона зустріла чоловіка, який, попри доволі молодий вік, допоміг їй не тільки знову віднайти це прекрасне почуття кохання і змусити Роузі знову повірити в себе, а й перевернути все її життя з ніг на голову.

Його звати Адам, він чарівний і яскравий, поруч з ним життя немолодої жінки змінюється на краще. А в цей час донька Роузі одержима своєю першою закоханістю...

Пристрасті Дон-Жуана (2013)

Джон Мартелло віддає перевагу в своєму житті лише матеріальним речам, не допускаючи в особистісний простір нікого. Він звів в культ своє тіло, дорогий особняк, спортивну машину і красивих жінок. Підкачавши м'язи в спортзалі, з настанням темряви Джон відправляється в нічний клуб, щоб зняти чергову доступну дівчину.

Він навмисне проводить з кожною жінкою тільки одну ніч, позиціонуючи себе справжнім Дон Жуаном. Але одного разу Мартелло зустрічає Барбару, дівчину вельми консервативних поглядів, що вірить у справжню любов.

Заборонене кохання (2008)

Складні взаємини чотирьох людей, що мали місце насправді в Англії в 1940-х роках, мало не призвели до трагедії. Історія двох чоловіків і двох жінок, які заплуталися у вчинках, зупинилися в безвиході, в який їх завели помилки.

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