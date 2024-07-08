ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Охматдиті" внаслідок обстрілу РФ загинула 30-річна лікарка зі Львова, - Садовий

Понеділок 08 липня 2024 16:27
UA EN RU
В "Охматдиті" внаслідок обстрілу РФ загинула 30-річна лікарка зі Львова, - Садовий Руйнування в "Охматдиті" - черговий злочин РФ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У понеділок, 8 липня, від російського обстрілу серйозно постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит", внаслідок чого загинула лікар-нефролог Світлана Лук'янчук.

РБК-Україна розповідає, що відомо про загиблу та її поховання.

Повідомлення про смерть і поховання

Про смерть 30-річної Світлани Лук'янчук повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"В "Охматдиті" серед загиблих - 30-річна львів'янка", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Світлана народилася у Львові.

"Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка", - додав посадовець.

В &quot;Охматдиті&quot; внаслідок обстрілу РФ загинула 30-річна лікарка зі Львова, - Садовий

Світлана Лук'янчук (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Згідно з його інформацією, Світлана закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

"Після цього завершила інтернатуру. В "Охматдиті" працювала дитячим нефрологом (лікар, який досліджує, діагностує та лікує захворювання нирок, - Ред.)", - уточнив мер міста.

Він додав, що Лук'янчук поховають у Львові, біля батьків - на Голосківському цвинтарі.

В &quot;Охматдиті&quot; внаслідок обстрілу РФ загинула 30-річна лікарка зі Львова, - Садовий

Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Основне про удар по "Охматдиту"

Вранці понеділка, 8 липня 2024 року, російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Києву.

Одна з них влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні "Охматдит", внаслідок чого постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу. Повідомлялося про постраждалих і загиблих.

Для атаки на лікарню, згідно з інформацією Служби безпеки України, ворог міг використати крилату ракету Х-101.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ свідомо вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Дивіться також, який вигляд має "Охматдит" у Києві після удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Охматдит обстріл Києва Війна в Україні Лікарі Помер
NEWS
Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків
Під удар РФ потрапила дитяча лікарня "Охматдит" у Києві: фото наслідків
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон