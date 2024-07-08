В "Охматдиті" внаслідок обстрілу РФ загинула 30-річна лікарка зі Львова, - Садовий

У понеділок, 8 липня, від російського обстрілу серйозно постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит", внаслідок чого загинула лікар-нефролог Світлана Лук'янчук.

РБК-Україна розповідає, що відомо про загиблу та її поховання.

Повідомлення про смерть і поховання

Про смерть 30-річної Світлани Лук'янчук повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"В "Охматдиті" серед загиблих - 30-річна львів'янка", - йдеться у дописі.

Зазначається, що Світлана народилася у Львові.

"Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка", - додав посадовець.

Світлана Лук'янчук (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Згідно з його інформацією, Світлана закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

"Після цього завершила інтернатуру. В "Охматдиті" працювала дитячим нефрологом (лікар, який досліджує, діагностує та лікує захворювання нирок, - Ред.)", - уточнив мер міста.

Він додав, що Лук'янчук поховають у Львові, біля батьків - на Голосківському цвинтарі.

Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Основне про удар по "Охматдиту"

Вранці понеділка, 8 липня 2024 року, російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Києву.

Одна з них влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні "Охматдит", внаслідок чого постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу. Повідомлялося про постраждалих і загиблих.

Для атаки на лікарню, згідно з інформацією Служби безпеки України, ворог міг використати крилату ракету Х-101.