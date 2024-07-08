В "Охматдиті" внаслідок обстрілу РФ загинула 30-річна лікарка зі Львова, - Садовий
У понеділок, 8 липня, від російського обстрілу серйозно постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит", внаслідок чого загинула лікар-нефролог Світлана Лук'янчук.
РБК-Україна розповідає, що відомо про загиблу та її поховання.
Повідомлення про смерть і поховання
Про смерть 30-річної Світлани Лук'янчук повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
"В "Охматдиті" серед загиблих - 30-річна львів'янка", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Світлана народилася у Львові.
"Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка", - додав посадовець.
Світлана Лук'янчук (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Згідно з його інформацією, Світлана закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
"Після цього завершила інтернатуру. В "Охматдиті" працювала дитячим нефрологом (лікар, який досліджує, діагностує та лікує захворювання нирок, - Ред.)", - уточнив мер міста.
Він додав, що Лук'янчук поховають у Львові, біля батьків - на Голосківському цвинтарі.
Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
Основне про удар по "Охматдиту"
Вранці понеділка, 8 липня 2024 року, російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Києву.
Одна з них влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні "Охматдит", внаслідок чого постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу. Повідомлялося про постраждалих і загиблих.
Для атаки на лікарню, згідно з інформацією Служби безпеки України, ворог міг використати крилату ракету Х-101.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ свідомо вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Дивіться також, який вигляд має "Охматдит" у Києві після удару.
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