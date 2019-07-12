Несказанно повезет до конца июля: астролог назвала пять знаков Зодиака

Гороскоп главных везунчиков второй половины июля 2019 года подскажет, кому из представителей зодиакального круга улыбнется удача в этот период. Астролог Василиса Володина выделила пять знаков Зодиака, которым улыбнется удача в сфере любви, карьеры и финансов. Об этом пишет Dialog.ua.

ОВЕН

Овнам в июле можно будет расслабиться и перестать доказывать свое превосходство во всех сферах жизни. Все и так согласятся с тем, что вы первые во всем. Июль станет для вас чем-то вроде волшебной палочки, которая раз за разом будет осуществлять ваши самые заветные мечты. Особенно продуктивен июль в сфере дома и семьи.

БЛИЗНЕЦЫ

Творческие Близнецы - еще одни везунчики июля 2019. Особенно удача проявится в финансовой сфере. Приготовьте пальчики для подсчета денег - их будет много, поскольку прибыль не заставит себя долго ждать. Василиса Володина считает, что это период хорош для совершения удачных покупок и важных приобретений.

​​​​​​​Гороскоп на июль 2019 (коллаж: РБК-Украина)

ВЕСЫ

Весам в июле повезет в сфере рабочих отношений. Вы можете получить повышение, о котором уже и перестали мечтать. Кроме прочего, это время хорошо подходит для того чтобы осуществить давно задуманное. Смело беритесь за важные дела, которые вскоре обязательно принесут свои плоды.

СКОРПИОН

Астролог советует Скорпионам отправиться в путешествие. Для вас июль - это время для невероятных открытий и ярких эмоций. Василиса Володина считает, что вы можете осуществить поездку мечты. Смело берите отпуск, открывайте для себя новые горизонты и получайте незабываемые впечатления.

​​​​​​​Гороскоп на июль 2019 (фото: fireinspire.com)

ВОДОЛЕЙ

Водолеи - абсолютные везунчики июля. Им будет сопутствовать удача абсолютно в разных сферах. Именно в этот период Водолеи будут чувствовать невероятный подъем жизненной энергии. Для того чтобы сил было еще больше, астролог советует уделить время занятиям спортом.

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