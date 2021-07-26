Нервы и эмоции будут зашкаливать: гороскоп Таро для всех с 26 июля по 1 августа

Гороскоп на июль 2021 года предупреждает о том, что середина лета будет напряженной и сложной во многих сферах жизни. Вероятны срывы планов, неожиданные изменения и повышенная конфликтность с коллегами, а также с близкими людьми.

Астрологи рассказали, что ждет всех в последнюю неделю июля согласно картам Таро – с 26 июля по 1 августа. Об этом сообщает ТСН.

Любовь и отношения – Карта недели "Девятка мечей"

Карта говорит о нервности, мучениях, переполненности эмоциями, о тревожных мыслях. Возможно понимание неправильности своих поступков, желание вернуться в прошлое и все изменить. Может появиться страх перед неизвестностью, бессонные ночи, внезапное горе и чувство поражения.

На первый взгляд эта карта кажется очень негативной, но на самом деле она символизирует то, что темные времена скоро закончатся и увидеть свет получится даже из состояния отчаяния и горя.

Астрологи рекомендуют подумать о причинах своего мучения и несчастья. Это поможет достичь осознания причин своих трудностей и того, что мешает двигаться вперед. Найдите свои уязвимые места, поработайте над ошибками и избавьтесь от негативных мыслей. Пришло время выбрать новые приоритеты.

Работа и карьера – Карта недели "Туз пентаклей"

Карта говорит о том, что наступит период процветания, плодородия, но при этом сохранится реализм. Могут быть практические достижения и результаты, а в поиске счастья и богатства вы погрузитесь в реальный мир. Стоит в эти дни научиться получать успех из всего.

А вот строить воздушные замки не нужно, вместо них – стоит строить надежные планы и прописывать все детали. Все практические знания нужно использовать для себя и своего будущего.

Также эта карта говорит о том, что духовные потребности можно отодвинуть на второй план, а сейчас важно сконцентрироваться на деньгах и материальных благах.

Финансы – Карта недели "Паж кубков"

В сфере финансов в ближайшую неделю выйдет на первый план чувственность, душевные порывы. В делах будет помогать демонстрация чувств, настоящие порывы, интуиция. Эта карта символизирует эмоциональную чувственность в положительном аспекте.

Нужно воспринимать потребности других людей, внести творческую жилку в работу. Замечать, что вносите в работу вы, а что – ваши партнеры. Вы с головой погрузитесь в дела и вас ждут новые победы.

Что ждет все знаки Зодиака по гороскопу Таро – рассказала астролог Виктория Штелльхорн.

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака с 26 июля по 1 августа