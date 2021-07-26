Нерви і емоції будуть зашкалювати: гороскоп Таро для всіх з 26 липня по 1 серпня
Гороскоп на липень 2021 року попереджає про те, що середина літа буде напруженою і складною в багатьох сферах життя. Ймовірні зриви планів, несподівані зміни та підвищена конфліктність з колегами, а також з близькими людьми.
Астрологи розповіли, що чекає всіх в останній тиждень липня згідно з картами Таро – з 26 липня по 1 серпня. Про це повідомляє ТСН.
Любов і відносини - Карта тижня "Дев'ятка мечів"
Карта говорить про нервовість, муки, переповненість емоціями, про тривожні думки. Можливе розуміння неправильності своїх вчинків, бажання повернутися в минуле і все змінити. Може з'явитися страх перед невідомістю, безсонні ночі, раптове горе і відчуття поразки.
На перший погляд, ця карта здається дуже негативною, але насправді вона символізує те, що темні часи скоро закінчаться і побачити світло вийде навіть зі стану відчаю і горя.
Астрологи рекомендують подумати про причини своєї муки та нещастя. Це допоможе досягти усвідомлення причин своїх труднощів і того, що заважає рухатися вперед. Знайдіть свої вразливі місця, попрацюйте над помилками та позбавтеся від негативних думок. Настав час вибрати нові пріоритети.
Робота і кар'єра - Карта тижня "Туз пентаклей"
Карта говорить про те, що настане період процвітання, родючості, але при цьому збережеться реалізм. Можуть бути практичні досягнення і результати, а в пошуку щастя і багатства ви поринете в реальний світ. Варто в ці дні навчитися отримувати успіх з усього.
А ось будувати повітряні замки не потрібно, замість них - варто будувати надійні плани та прописувати всі деталі. Всі практичні знання потрібно використовувати для себе і свого майбутнього.
Також ця карта говорить про те, що духовні потреби можна відсунути на другий план, а зараз важливо сконцентруватися на грошах і матеріальних благах.
Фінанси - Карта тижня "Паж кубків"
У сфері фінансів в найближчий тиждень вийде на перший план чуттєвість, душевні пориви. У справах допомагатиме демонстрація почуттів, справжні пориви, інтуїція. Ця карта символізує емоційну чуттєвість в позитивному аспекті.
Потрібно сприймати потреби інших людей, внести творчу жилку в роботу. Помічати, що вносите в роботу ви, а що – ваші партнери. Ви з головою поринете в справи й вас чекають нові перемоги.
Що чекає всі знаки Зодіаку за гороскопом Таро - розповіла астролог Вікторія Штелльхорн.
Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 26 липня по 1 серпня
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 26 липня по 1 серпня.
А також ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку в серпні почне життя з чистого аркуша.