Остерегайтесь интриг и непредвиденных расходов: гороскоп для всех знаков Зодиака с 26 июля по 1 августа

Гороскоп на июль 2021 говорит о том, что середина лета станет напряженной и сложной для многих представителей зодиакального созвездия. Возможны срывы планов, неожиданные ситуации, задержки в делах и конфликтные ситуации в личных отношениях.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 26 июля по 1 августа. Об этом информирует портал Lunday.

Овен

В начале недели могут быть интриги против вас, а настроение будет совсем не на высоте. Постарайтесь быть внимательнее с документами, чтобы ничего не потерять. Со среды до пятницы удача снова посетит Овнов. Возможны сложные задачи, но решительность поможет их все быстро решить. На выходных ожидаются приятные известия о материальной сфере – могут предложить хорошую должность или выгодную возможность подработать.

Телец

Понедельник будет удачным днем для выгодных покупок, переговоров и соглашений. А вот остальные дни не сильно порадуют, может быть плохое настроение и даже депрессия. Не предпринимайте ничего важного. Возможно, за вашей спиной начнут распускать слухи, которые скажутся на личной жизни. 31 июля и 1 августа постарайтесь выбраться на публичное мероприятие – вам не помешает развеяться.

Близнецы

В понедельник и вторник постарайтесь найти общий язык с сотрудниками, начальством и бизнес-партнерами. Если проявите упрямство - останетесь ни с чем. Чтобы вернуть себе отличное расположение духа, со среды не сидите дома и не оставайтесь в одиночестве. Друзья смогут и развеселить, и дать полезный совет. В конце недели отдохните дома.

Рак

Последняя неделя июля принесет позитивные изменения во всех сферах жизни. Во вторник придется приложить максимум усилий, чтобы получить повышение, которое вам обещало начальство. В середине недели постарайтесь не принимать важных решений, не ведите важных разговоров, отложите разговоры с инвесторами.

Лев

Начало недели принесет решительное настроение, и Львы смогут с блеском сделать даже самую скучную и рудную работу. Успех ждет в переговорах с партнерами или клиентами. Со среды все начинания будут удачными – можно открывать новый бизнес, расширять старый. На выходных подумайте об активном отдыхе – побудьте на природе.

Дева

Последняя неделя июля станет довольно напряженной, могут быть неурядицы во многих сферах жизни. Но не расстраивайтесь, это временное положение вещей. Отнеситесь к этому философски и не встревайте в конфликты. Вторая половина позволит Девам разобраться со всеми сложными вопросами быстро и эффективно. На выходных посвятите время тому, что приносит вам удовольствие.

Весы

Обычные дела вас поглотят настолько, чтобы вы будете заняты работой почти всю эту неделю. На вас свалится много срочных дел, а со среды наступит упадок производительности и ступор во многих вопросах. В отношениях тоже не все будет гладко – могут быть споры с родными и друзьями. К субботе напряженность немного спадет, но осторожность стоит проявить и на выходных.

Скорпион

Поток положительных перемен захватит Скорпионов с самого начала недели – могут быть неожиданные признания в любви и предложение руки и сердца. Романтические свидания и встречи будут очень удачными. Вторая половина недели пройдет в работе и хлопотах. Воспользуйтесь собственным терпением – пригодится. На выходных будьте осторожны: возможны травмы, проблемы со здоровьем и трудности.

Стрелец

Начать неделю активно не получится – будут мешать проблемы личного характера, сплетни и интриги. К тому же Луна снизит вашу работоспособность. В среду ситуация кардинально поменяется, и Стрельцы окажутся в центре внимания поклонников. А тем, кто уже состоит в отношениях, удастся найти общий язык с партнером. На выходных стоит заняться работой по дому, в саду или на даче.

Козерог

Первая половина недели станет удачной в профессиональной деятельности – это принесет дивиденды. Следующие три дня будут беспокойными – поездки, командировки, премии, встречи, общение. Возможны неурядицы в личной жизни, но на выходных уже все придет в норму. Ситуация резко улучшится и все плохое забудется.

Водолей

В будние дни Водолеи получат немало приятных минут – появится перспектива поправить финансовую ситуацию. В среду и четверг не отказывайтесь от общения, для вас это будет важно. Есть шанс занять высокую должность, расширить свой рынок сбыта, найти друзей или получить прибавку к зарплате. 31 июля и 1 августа обратите внимание на свои эмоции – не срывайте злость на близких.

Рыбы

У вас есть все шансы изменить свою жизнь к лучшему – не упустите его. Первые два дня недели будут очень перспективными. До субботы будет возможность отлично заработать – проявите активность. Возможно, новым источником дохода станет ваше хобби или творчество. На выходных постарайтесь отдохнуть активно – это принесет радость.