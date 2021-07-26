Август изменит все! Названы знаки Зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа

Гороскоп на август 2021 сулит четырем знакам Зодиака большое везение и удачу. Звезды и планеты будут способствовать им во многих начинаниях, и помогут начать жизнь с чистого листа. Но это не значит, что нужно расслабиться и ждать у моря погоды. Астрологи дали каждому из этих везунчиков советы, как добиться максимальных успехов в последний месяц лета.

Лев

Главной сферой жизни для Львов станет любовь. Именно в личной жизни вас ждет много нового - особенно тех Львов, которые в отношениях. Астрологи считают, что вам удастся выйти на новый уровень отношений, избавиться от недомолвок и недопонимания, прекратить поток скандалов и ссор. Вам следует прислушаться к интуиции, которая поможет направить энергию в правильное русло.

Весы

У Весов весь месяц будет наполнен позитивной энергией. А вторая половина августа будет для вас обозначена переменами в лучшую сторону. Месяц будет динамичным, наполненным интригами и любовными приключениями, радостью, творческим вдохновением. Также в августе Весам можно смело баловать себя дорогостоящими покупками, это не ударит по вашему карману, так как с финансами будет порядок.

Козерог

Вам астрологи обещают начало становления новой жизни. Вы можете даже не заметить, как все вокруг будет меняться. Астрологи считают, что август станет подспорьем для будущих успехов в любви и делах. Этот этап можно смело назвать "перезагрузкой", после которого к людям, рожденным под этим знаком вернется энергия, силы, вдохновение.

Рыбы

Рыбы в августе получат невероятный заряд бодрости. Это будет период, в который нет ничего невозможного. Астрологи уверены, что вы сможете решить множество проблем, как на работе, так и дома, в любви, финансах. Август станет для вас временем обновления, изменений жизни к лучшему. Все проблемы уйдут в небытие, захватив с собой страхи и комплексы.