На нервах, а не в любви: Ани Лорак уличили во лжи

Поклонники прослеживают в песнях Ани Лорак грусть по прошлому
Ани Лорак, которая во всех своих песнях пытается показать, что в ее жизни произошел новый этап, не внушает фанатам доверия. Поклонники считают, что исполнительница все еще переживает за прошлое и никак не может его отпустить. Подобные предположения высказывают комментаторы в соцсети Instagram под новым фото исполнительницы.
Ани Лорак разместила два снимка. Один - цветной, другой - черно-белый. В своем посте артистка напоминает, что дала интервью одному из росСМИ.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники неоднозначно отреагировали на публикацию Ани Лорак, некоторые отметили, что исполнительница явно скрывает свое настоящее состояние и пытается показывать только положительные моменты из своей жизни:
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)