На нервах, а не в любові: Ані Лорак викрили у брехні

Ані Лорак, яка у всіх своїх піснях намагається показати, що в її житті стався новий етап, не вселяє фанатам довіри. Шанувальники вважають, що виконавиця все ще переживає за минуле і ніяк не може його відпустити. Подібні припущення висловлюють коментатори у соцмережі Instagram під новим фото виконавиці.

Ані Лорак розмістила два знімки. Один кольоровий, інший - чорно-білий. У своєму пості артистка нагадує, що дала інтерв'ю одному з росЗМІ.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники неоднозначно відреагували на публікацію Ані Лорак, деякі зазначили, що виконавиця явно приховує свій справжній стан і намагається показувати тільки позитивні моменти зі свого життя:

Із збільшенням губ неминуче змінюються пропорції обличчя. В даному випадку, ідеально красиве від природи обличчя, на мій погляд, втратило свою привабливість.

І навіть таким змінюють, мене це дивує.

Прочитала і зрозуміла, що ви ще на нервах, а не в любові... І намагаєтеся вселити всім шанувальникам та іншій аудиторії, а також собі, що у вас новий етап життя... У новому альбомі також простежуються нотки смутку, хоч і тексти пісень тільки й повторюють слова любові...

Чому у такої красивої співачки, такий старомодний іміджмейкер?

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)