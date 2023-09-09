Нереально смачно! Зірковий шеф-кухар поділився рецептом борщу з качкою і квашеною капустою

У другу суботу вересня в Україні відзначають День борщу. Цього року свято припадає на 9 вересня. А щоб найкраще відсвяткувати цей день, варто приготувати борщ за новим рецептом.
Оригінальним варіантом страви поділився шеф, ведучий реаліті-шоу "На ножах" Алекс Якутов.
"Ділюся рецептом сучасного українського борщу. Для рецепта застосовую італійську техніку приготування "софрито". Потрібно на дуже малому вогні готувати все довго. Але від цього страва буде надзвичайно смачна й насичена", - каже Якутов.
Інгредієнти:
Для бульйону:
Для борщу:
Зріжте з качки зайвий жир, а тоді запечіть її протягом 15 хв на максимальних температурах. Після цього каркас качки помістіть у каструлю з холодною водою й доведіть до кипіння. Потім промийте його.
У каструлю з холодною водою помістіть качку, імбир, перець, часник, лавровий лист, розмарин, чебрець, нарізаний кріп без зелені й зелені яблука. Коли закипить, зменште вогонь до слабкого, щоб ледь-ледь кипіло. Варіть протягом 3 годин.
Наріжте соломкою буряк, моркву, корінь петрушки, стебло селери, цибулю та болгарський червоний перець. Розігрійте сковорідку й влийте олію. Висипте туди нарізані буряк, моркву, цибулю, корінь петрушки й обсмажте протягом кількох хвилин. Тоді додайте перець і стебло селери. Протушкуйте, постійно помішуючи. Додайте томати пелаті.
Додайте цукор та сіль, зменште вогонь і тушкуйте протягом 1,5-2 год. Коли овочі протушкувалися, додайте соус кімчі й перемішайте.
Коли звариться бульйон, то вийміть з нього усі інгредієнти. Він має бути прозорим, насиченим, трохи солодким та з легкою кислинкою. Додайте до бульйону порізану картоплю і варіть до готовності. Після цього додайте засмажку.
Відтисніть квашену капусту. Важливо, щоб вона була з перцем чилі або болгарським. Додайте її в каструлю. Скуштуйте, якщо потрібно, додайте сіль і перець.
При подачі борщу у тарілку додайте нарізані кінзу, петрушку та зелену цибулю. За бажанням, можна окремо обсмажити на сковорідці качину грудку, нарізати пластинами і додати до борщу.
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