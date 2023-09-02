Будуть соковиті і ніжні. Шеф-кухар поділився секретами приготування курячих крилець

Рецептів приготування курячих крилець є безліч. Але тут найважливіше - маринад. Саме від нього залежить смак страви.

Рецепт смажених крилець

"Усі мої друзі знають - я обожнюю крильця. Смакувати їх треба одразу - вони смачні щойно приготовані! Я вирішив жартівливо зняти, як смачно замаринувати і посмажити крильця. Та й стільки чекав, поки стухне трішечки жар, що вже не було сил дочекатися правильної температури. Ви так не робіть", - каже кухар.

Інгредієнти:

1 кг - крилець

9 г - солі

1 ч. л. - соусу ворчестер чи соєвого

0,5 ч. л. - сухого часнику

трішки паприки

чорного перцю

1 ч. л. - яблучного оцту

35-40 г - олії

Як приготувати

Усе змішайте і поставте у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Потім розпаліть вогонь, дочекайтесь, поки буде дуже легкий жар.

На повільному вогні запікайте 25-30 хвилин, перегортаючи крильця по кілька разів, до утворення рум’яної скоринки. Тоді вони вийдуть добре протомлені, соковиті і ніжні в середині.

Найкраще їх їсти відразу після приготування. До крилець можна брати будь-який соус.