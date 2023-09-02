ua en ru
Сб, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будуть соковиті і ніжні. Шеф-кухар поділився секретами приготування курячих крилець

Субота 02 вересня 2023 08:30
UA EN RU
Будуть соковиті і ніжні. Шеф-кухар поділився секретами приготування курячих крилець Як приготувати крильця на грилі (колаж: Styler)
Автор: Styler

Рецептів приготування курячих крилець є безліч. Але тут найважливіше - маринад. Саме від нього залежить смак страви.

Оригінальним рецептом приготування крилець на грилі поділився шеф-кухар Володимир Ярославський в Instagram.

Рецепт смажених крилець

"Усі мої друзі знають - я обожнюю крильця. Смакувати їх треба одразу - вони смачні щойно приготовані! Я вирішив жартівливо зняти, як смачно замаринувати і посмажити крильця. Та й стільки чекав, поки стухне трішечки жар, що вже не було сил дочекатися правильної температури. Ви так не робіть", - каже кухар.

Інгредієнти:

  • 1 кг - крилець
  • 9 г - солі
  • 1 ч. л. - соусу ворчестер чи соєвого
  • 0,5 ч. л. - сухого часнику
  • трішки паприки
  • чорного перцю
  • 1 ч. л. - яблучного оцту
  • 35-40 г - олії

Як приготувати

Усе змішайте і поставте у холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Потім розпаліть вогонь, дочекайтесь, поки буде дуже легкий жар.

На повільному вогні запікайте 25-30 хвилин, перегортаючи крильця по кілька разів, до утворення рум’яної скоринки. Тоді вони вийдуть добре протомлені, соковиті і ніжні в середині.

Найкраще їх їсти відразу після приготування. До крилець можна брати будь-який соус.

Раніше ми ділились рецептом приготування лисичок від Ярославського.

Читайте також про те, як приготувати малосольні цукіні за рецептом від Ярославського.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухня рецепи