Нереально вкусно! Звездный шеф-повар поделился рецептом борща с уткой и квашеной капустой

Во вторую субботу сентября в Украине отмечают День борща. В этом году праздник выпадает на 9 сентября. А чтобы лучше отпраздновать этот день, стоит приготовить борщ по новому рецепту.
Оригинальным вариантом блюда поделился шеф, ведущий реалити-шоу "На ножах" Алекс Якутов.
"Делюсь рецептом современного украинского борща. Для рецепта применяю итальянскую технику приготовления "софрито". Нужно на очень малом огне готовить все долго. Но от этого блюдо будет очень вкусным и насыщенным", - говорит Якутов.
Ингредиенты:
Для бульона:
Для борща:
Срежьте из утки лишний жир, а затем запеките ее в течение 15 мин при максимальных температурах. После этого каркас утки поместите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Затем промойте его.
В кастрюлю с холодной водой положите утку, имбирь, перец, чеснок, лавровый лист, розмарин, чабрец, нарезанный укроп без зелени и зеленых яблок. Когда закипит, убавьте огонь до слабого, чтобы едва кипело. Варите в течение 3 часов.
Нарежьте соломкой свеклу, морковь, корень петрушки, стебель сельдерея, лук и красный болгарский перец. Разогрейте сковороду и влейте растительное масло. Высыпьте туда нарезанную свеклу, морковь, лук, корень петрушки и обжарьте в течение нескольких минут. Тогда добавьте перец и стебель сельдерея. Протушите, постоянно помешивая. Добавьте томаты пелати.
Добавьте сахар и соль, убавьте огонь и тушите в течение 1,5-2 часа. Потом добавьте соус кимчи и перемешайте.
Когда сварится бульон, то извлеките из него все ингредиенты. Он должен быть прозрачным, насыщенным, сладким и с легкой кислинкой. Добавьте в бульон порезанный картофель и варите до готовности. После этого добавьте зажарку.
Отожмите квашеную капусту. Важно, чтобы она была с перцем чили или болгарским. Положите ее в кастрюлю. Попробуйте на вкус, если нужно, добавьте соль и перец.
При подаче борща в тарелку добавьте нарезанные кинзу, петрушку и зеленый лук. По желанию можно отдельно обжарить на сковородке утиную грудку, нарезать пластинами и добавить к борщу.
Раньше мы делились рецептом очень нежных и сочных куриных ножек.
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