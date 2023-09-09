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Нереально вкусно! Звездный шеф-повар поделился рецептом борща с уткой и квашеной капустой

Как приготовить борщ с уткой и квашеной капустой (фото: Freepik)
Автор: Styler

Во вторую субботу сентября в Украине отмечают День борща. В этом году праздник выпадает на 9 сентября. А чтобы лучше отпраздновать этот день, стоит приготовить борщ по новому рецепту.

Оригинальным вариантом блюда поделился шеф, ведущий реалити-шоу "На ножах" Алекс Якутов.

Рецепт борща с уткой и квашеной капустой

"Делюсь рецептом современного украинского борща. Для рецепта применяю итальянскую технику приготовления "софрито". Нужно на очень малом огне готовить все долго. Но от этого блюдо будет очень вкусным и насыщенным", - говорит Якутов.

Ингредиенты:

Для бульона:

  • каркас утки - 1 шт.
  • вода - 10 л
  • зеленые яблоки - 3 шт.
  • натертый имбирь - 20 г
  • чеснок - 1 головка
  • лавровый лист - 2 шт.
  • перец черный горошком - 10 шт.
  • розмарин - 1 веточка
  • чабрец - 15 г
  • укроп - 10 стеблей

Для борща:

  • свекла - 2 шт.
  • морковь - 1-2 средних
  • петрушка - 1 корень
  • сельдерей - 1 стебель
  • перец болгарский красный - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • томаты пелаты в собственном соке - 1 банка (350 г)
  • масло подсолнечное - 50 г
  • сахар - 1 ст. л.
  • соль - 1 ч. л.
  • соус кимчи - 2 ст. л.
  • картофель - 3-4 шт.
  • капуста квашеная с перцем чили или болгарским - 300 г
  • перец - по вкусу

Как приготовить борщ

Срежьте из утки лишний жир, а затем запеките ее в течение 15 мин при максимальных температурах. После этого каркас утки поместите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Затем промойте его.

В кастрюлю с холодной водой положите утку, имбирь, перец, чеснок, лавровый лист, розмарин, чабрец, нарезанный укроп без зелени и зеленых яблок. Когда закипит, убавьте огонь до слабого, чтобы едва кипело. Варите в течение 3 часов.

Нарежьте соломкой свеклу, морковь, корень петрушки, стебель сельдерея, лук и красный болгарский перец. Разогрейте сковороду и влейте растительное масло. Высыпьте туда нарезанную свеклу, морковь, лук, корень петрушки и обжарьте в течение нескольких минут. Тогда добавьте перец и стебель сельдерея. Протушите, постоянно помешивая. Добавьте томаты пелати.

Добавьте сахар и соль, убавьте огонь и тушите в течение 1,5-2 часа. Потом добавьте соус кимчи и перемешайте.

Когда сварится бульон, то извлеките из него все ингредиенты. Он должен быть прозрачным, насыщенным, сладким и с легкой кислинкой. Добавьте в бульон порезанный картофель и варите до готовности. После этого добавьте зажарку.

Отожмите квашеную капусту. Важно, чтобы она была с перцем чили или болгарским. Положите ее в кастрюлю. Попробуйте на вкус, если нужно, добавьте соль и перец.

При подаче борща в тарелку добавьте нарезанные кинзу, петрушку и зеленый лук. По желанию можно отдельно обжарить на сковородке утиную грудку, нарезать пластинами и добавить к борщу.

Раньше мы делились рецептом очень нежных и сочных куриных ножек.

Читайте также о том, как приготовить малосольные цуккини по рецепту от Ярославского.

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