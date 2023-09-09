Нереально смачно! Зірковий шеф-кухар поділився рецептом борщу з качкою і квашеною капустою
У другу суботу вересня в Україні відзначають День борщу. Цього року свято припадає на 9 вересня. А щоб найкраще відсвяткувати цей день, варто приготувати борщ за новим рецептом.
Оригінальним варіантом страви поділився шеф, ведучий реаліті-шоу "На ножах" Алекс Якутов.
Рецепт борщу з качкою і квашеною капустою
"Ділюся рецептом сучасного українського борщу. Для рецепта застосовую італійську техніку приготування "софрито". Потрібно на дуже малому вогні готувати все довго. Але від цього страва буде надзвичайно смачна й насичена", - каже Якутов.
Інгредієнти:
Для бульйону:
- каркас качки - 1 шт.
- вода - 10 л
- зелені яблука - 3 шт.
- натертий імбир - 20 г
- часник - 1 головка
- лавровий лист - 2 шт.
- перець чорний горошком - 10 шт.
- розмарин - 1 гілочка
- чебрець - 15 г
- кріп - 10 стебел
Для борщу:
- буряк - 2 шт.
- морква - 1-2 середніх
- петрушка - 1 корінь
- селера - 1 стебло
- перець болгарський червоний - 1 шт.
- цибуля - 1 шт.
- томати пелаті у власному соку - 1 банка (350 г)
- олія соняшникова - 50 г
- цукор - 1 ст. л.
- сіль - 1 ч. л.
- соус кімчі - 2 ст. л.
- картопля - 3-4 шт.
- капуста квашена з перцем чилі або болгарським - 300 г
- перець - до смаку
Як приготувати борщ
Зріжте з качки зайвий жир, а тоді запечіть її протягом 15 хв на максимальних температурах. Після цього каркас качки помістіть у каструлю з холодною водою й доведіть до кипіння. Потім промийте його.
У каструлю з холодною водою помістіть качку, імбир, перець, часник, лавровий лист, розмарин, чебрець, нарізаний кріп без зелені й зелені яблука. Коли закипить, зменште вогонь до слабкого, щоб ледь-ледь кипіло. Варіть протягом 3 годин.
Наріжте соломкою буряк, моркву, корінь петрушки, стебло селери, цибулю та болгарський червоний перець. Розігрійте сковорідку й влийте олію. Висипте туди нарізані буряк, моркву, цибулю, корінь петрушки й обсмажте протягом кількох хвилин. Тоді додайте перець і стебло селери. Протушкуйте, постійно помішуючи. Додайте томати пелаті.
Додайте цукор та сіль, зменште вогонь і тушкуйте протягом 1,5-2 год. Коли овочі протушкувалися, додайте соус кімчі й перемішайте.
Коли звариться бульйон, то вийміть з нього усі інгредієнти. Він має бути прозорим, насиченим, трохи солодким та з легкою кислинкою. Додайте до бульйону порізану картоплю і варіть до готовності. Після цього додайте засмажку.
Відтисніть квашену капусту. Важливо, щоб вона була з перцем чилі або болгарським. Додайте її в каструлю. Скуштуйте, якщо потрібно, додайте сіль і перець.
При подачі борщу у тарілку додайте нарізані кінзу, петрушку та зелену цибулю. За бажанням, можна окремо обсмажити на сковорідці качину грудку, нарізати пластинами і додати до борщу.
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