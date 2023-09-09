Нереально смачно! Зірковий шеф-кухар поділився рецептом борщу з качкою і квашеною капустою

У другу суботу вересня в Україні відзначають День борщу. Цього року свято припадає на 9 вересня. А щоб найкраще відсвяткувати цей день, варто приготувати борщ за новим рецептом.

Рецепт борщу з качкою і квашеною капустою

"Ділюся рецептом сучасного українського борщу. Для рецепта застосовую італійську техніку приготування "софрито". Потрібно на дуже малому вогні готувати все довго. Але від цього страва буде надзвичайно смачна й насичена", - каже Якутов.

Інгредієнти:

Для бульйону:

каркас качки - 1 шт.

вода - 10 л

зелені яблука - 3 шт.

натертий імбир - 20 г

часник - 1 головка

лавровий лист - 2 шт.

перець чорний горошком - 10 шт.

розмарин - 1 гілочка

чебрець - 15 г

кріп - 10 стебел

Для борщу:

буряк - 2 шт.

морква - 1-2 середніх

петрушка - 1 корінь

селера - 1 стебло

перець болгарський червоний - 1 шт.

цибуля - 1 шт.

томати пелаті у власному соку - 1 банка (350 г)

олія соняшникова - 50 г

цукор - 1 ст. л.

сіль - 1 ч. л.

соус кімчі - 2 ст. л.

картопля - 3-4 шт.

капуста квашена з перцем чилі або болгарським - 300 г

перець - до смаку

Як приготувати борщ

Зріжте з качки зайвий жир, а тоді запечіть її протягом 15 хв на максимальних температурах. Після цього каркас качки помістіть у каструлю з холодною водою й доведіть до кипіння. Потім промийте його.

У каструлю з холодною водою помістіть качку, імбир, перець, часник, лавровий лист, розмарин, чебрець, нарізаний кріп без зелені й зелені яблука. Коли закипить, зменште вогонь до слабкого, щоб ледь-ледь кипіло. Варіть протягом 3 годин.

Наріжте соломкою буряк, моркву, корінь петрушки, стебло селери, цибулю та болгарський червоний перець. Розігрійте сковорідку й влийте олію. Висипте туди нарізані буряк, моркву, цибулю, корінь петрушки й обсмажте протягом кількох хвилин. Тоді додайте перець і стебло селери. Протушкуйте, постійно помішуючи. Додайте томати пелаті.

Додайте цукор та сіль, зменште вогонь і тушкуйте протягом 1,5-2 год. Коли овочі протушкувалися, додайте соус кімчі й перемішайте.

Коли звариться бульйон, то вийміть з нього усі інгредієнти. Він має бути прозорим, насиченим, трохи солодким та з легкою кислинкою. Додайте до бульйону порізану картоплю і варіть до готовності. Після цього додайте засмажку.

Відтисніть квашену капусту. Важливо, щоб вона була з перцем чилі або болгарським. Додайте її в каструлю. Скуштуйте, якщо потрібно, додайте сіль і перець.

При подачі борщу у тарілку додайте нарізані кінзу, петрушку та зелену цибулю. За бажанням, можна окремо обсмажити на сковорідці качину грудку, нарізати пластинами і додати до борщу.