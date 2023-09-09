ua en ru
Сб, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нереально смачно! Зірковий шеф-кухар поділився рецептом борщу з качкою і квашеною капустою

Субота 09 вересня 2023 08:30
UA EN RU
Нереально смачно! Зірковий шеф-кухар поділився рецептом борщу з качкою і квашеною капустою Як приготувати борщ з качкою і квашеною капустою (фото: Freepik)
Автор: Styler

У другу суботу вересня в Україні відзначають День борщу. Цього року свято припадає на 9 вересня. А щоб найкраще відсвяткувати цей день, варто приготувати борщ за новим рецептом.

Оригінальним варіантом страви поділився шеф, ведучий реаліті-шоу "На ножах" Алекс Якутов.

Рецепт борщу з качкою і квашеною капустою

"Ділюся рецептом сучасного українського борщу. Для рецепта застосовую італійську техніку приготування "софрито". Потрібно на дуже малому вогні готувати все довго. Але від цього страва буде надзвичайно смачна й насичена", - каже Якутов.

Інгредієнти:

Для бульйону:

  • каркас качки - 1 шт.
  • вода - 10 л
  • зелені яблука - 3 шт.
  • натертий імбир - 20 г
  • часник - 1 головка
  • лавровий лист - 2 шт.
  • перець чорний горошком - 10 шт.
  • розмарин - 1 гілочка
  • чебрець - 15 г
  • кріп - 10 стебел

Для борщу:

  • буряк - 2 шт.
  • морква - 1-2 середніх
  • петрушка - 1 корінь
  • селера - 1 стебло
  • перець болгарський червоний - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • томати пелаті у власному соку - 1 банка (350 г)
  • олія соняшникова - 50 г
  • цукор - 1 ст. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • соус кімчі - 2 ст. л.
  • картопля - 3-4 шт.
  • капуста квашена з перцем чилі або болгарським - 300 г
  • перець - до смаку

Як приготувати борщ

Зріжте з качки зайвий жир, а тоді запечіть її протягом 15 хв на максимальних температурах. Після цього каркас качки помістіть у каструлю з холодною водою й доведіть до кипіння. Потім промийте його.

У каструлю з холодною водою помістіть качку, імбир, перець, часник, лавровий лист, розмарин, чебрець, нарізаний кріп без зелені й зелені яблука. Коли закипить, зменште вогонь до слабкого, щоб ледь-ледь кипіло. Варіть протягом 3 годин.

Наріжте соломкою буряк, моркву, корінь петрушки, стебло селери, цибулю та болгарський червоний перець. Розігрійте сковорідку й влийте олію. Висипте туди нарізані буряк, моркву, цибулю, корінь петрушки й обсмажте протягом кількох хвилин. Тоді додайте перець і стебло селери. Протушкуйте, постійно помішуючи. Додайте томати пелаті.

Додайте цукор та сіль, зменште вогонь і тушкуйте протягом 1,5-2 год. Коли овочі протушкувалися, додайте соус кімчі й перемішайте.

Коли звариться бульйон, то вийміть з нього усі інгредієнти. Він має бути прозорим, насиченим, трохи солодким та з легкою кислинкою. Додайте до бульйону порізану картоплю і варіть до готовності. Після цього додайте засмажку.

Відтисніть квашену капусту. Важливо, щоб вона була з перцем чилі або болгарським. Додайте її в каструлю. Скуштуйте, якщо потрібно, додайте сіль і перець.

При подачі борщу у тарілку додайте нарізані кінзу, петрушку та зелену цибулю. За бажанням, можна окремо обсмажити на сковорідці качину грудку, нарізати пластинами і додати до борщу.

Раніше ми ділились рецептом дуже ніжних та соковитих курячих ніжок.

Читайте також про те, як приготувати малосольні цукіні за рецептом від Ярославського.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухня рецепи