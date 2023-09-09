Нереально вкусно! Звездный шеф-повар поделился рецептом борща с уткой и квашеной капустой
Во вторую субботу сентября в Украине отмечают День борща. В этом году праздник выпадает на 9 сентября. А чтобы лучше отпраздновать этот день, стоит приготовить борщ по новому рецепту.
Оригинальным вариантом блюда поделился шеф, ведущий реалити-шоу "На ножах" Алекс Якутов.
Рецепт борща с уткой и квашеной капустой
"Делюсь рецептом современного украинского борща. Для рецепта применяю итальянскую технику приготовления "софрито". Нужно на очень малом огне готовить все долго. Но от этого блюдо будет очень вкусным и насыщенным", - говорит Якутов.
Ингредиенты:
Для бульона:
- каркас утки - 1 шт.
- вода - 10 л
- зеленые яблоки - 3 шт.
- натертый имбирь - 20 г
- чеснок - 1 головка
- лавровый лист - 2 шт.
- перец черный горошком - 10 шт.
- розмарин - 1 веточка
- чабрец - 15 г
- укроп - 10 стеблей
Для борща:
- свекла - 2 шт.
- морковь - 1-2 средних
- петрушка - 1 корень
- сельдерей - 1 стебель
- перец болгарский красный - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- томаты пелаты в собственном соке - 1 банка (350 г)
- масло подсолнечное - 50 г
- сахар - 1 ст. л.
- соль - 1 ч. л.
- соус кимчи - 2 ст. л.
- картофель - 3-4 шт.
- капуста квашеная с перцем чили или болгарским - 300 г
- перец - по вкусу
Как приготовить борщ
Срежьте из утки лишний жир, а затем запеките ее в течение 15 мин при максимальных температурах. После этого каркас утки поместите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Затем промойте его.
В кастрюлю с холодной водой положите утку, имбирь, перец, чеснок, лавровый лист, розмарин, чабрец, нарезанный укроп без зелени и зеленых яблок. Когда закипит, убавьте огонь до слабого, чтобы едва кипело. Варите в течение 3 часов.
Нарежьте соломкой свеклу, морковь, корень петрушки, стебель сельдерея, лук и красный болгарский перец. Разогрейте сковороду и влейте растительное масло. Высыпьте туда нарезанную свеклу, морковь, лук, корень петрушки и обжарьте в течение нескольких минут. Тогда добавьте перец и стебель сельдерея. Протушите, постоянно помешивая. Добавьте томаты пелати.
Добавьте сахар и соль, убавьте огонь и тушите в течение 1,5-2 часа. Потом добавьте соус кимчи и перемешайте.
Когда сварится бульон, то извлеките из него все ингредиенты. Он должен быть прозрачным, насыщенным, сладким и с легкой кислинкой. Добавьте в бульон порезанный картофель и варите до готовности. После этого добавьте зажарку.
Отожмите квашеную капусту. Важно, чтобы она была с перцем чили или болгарским. Положите ее в кастрюлю. Попробуйте на вкус, если нужно, добавьте соль и перец.
При подаче борща в тарелку добавьте нарезанные кинзу, петрушку и зеленый лук. По желанию можно отдельно обжарить на сковородке утиную грудку, нарезать пластинами и добавить к борщу.
Раньше мы делились рецептом очень нежных и сочных куриных ножек.
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