Нереально вкусно! Звездный шеф-повар поделился рецептом борща с уткой и квашеной капустой

Во вторую субботу сентября в Украине отмечают День борща. В этом году праздник выпадает на 9 сентября. А чтобы лучше отпраздновать этот день, стоит приготовить борщ по новому рецепту.

Рецепт борща с уткой и квашеной капустой

"Делюсь рецептом современного украинского борща. Для рецепта применяю итальянскую технику приготовления "софрито". Нужно на очень малом огне готовить все долго. Но от этого блюдо будет очень вкусным и насыщенным", - говорит Якутов.

Ингредиенты:

Для бульона:

каркас утки - 1 шт.

вода - 10 л

зеленые яблоки - 3 шт.

натертый имбирь - 20 г

чеснок - 1 головка

лавровый лист - 2 шт.

перец черный горошком - 10 шт.

розмарин - 1 веточка

чабрец - 15 г

укроп - 10 стеблей

Для борща:

свекла - 2 шт.

морковь - 1-2 средних

петрушка - 1 корень

сельдерей - 1 стебель

перец болгарский красный - 1 шт.

лук - 1 шт.

томаты пелаты в собственном соке - 1 банка (350 г)

масло подсолнечное - 50 г

сахар - 1 ст. л.

соль - 1 ч. л.

соус кимчи - 2 ст. л.

картофель - 3-4 шт.

капуста квашеная с перцем чили или болгарским - 300 г

перец - по вкусу

Как приготовить борщ

Срежьте из утки лишний жир, а затем запеките ее в течение 15 мин при максимальных температурах. После этого каркас утки поместите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Затем промойте его.

В кастрюлю с холодной водой положите утку, имбирь, перец, чеснок, лавровый лист, розмарин, чабрец, нарезанный укроп без зелени и зеленых яблок. Когда закипит, убавьте огонь до слабого, чтобы едва кипело. Варите в течение 3 часов.

Нарежьте соломкой свеклу, морковь, корень петрушки, стебель сельдерея, лук и красный болгарский перец. Разогрейте сковороду и влейте растительное масло. Высыпьте туда нарезанную свеклу, морковь, лук, корень петрушки и обжарьте в течение нескольких минут. Тогда добавьте перец и стебель сельдерея. Протушите, постоянно помешивая. Добавьте томаты пелати.

Добавьте сахар и соль, убавьте огонь и тушите в течение 1,5-2 часа. Потом добавьте соус кимчи и перемешайте.

Когда сварится бульон, то извлеките из него все ингредиенты. Он должен быть прозрачным, насыщенным, сладким и с легкой кислинкой. Добавьте в бульон порезанный картофель и варите до готовности. После этого добавьте зажарку.

Отожмите квашеную капусту. Важно, чтобы она была с перцем чили или болгарским. Положите ее в кастрюлю. Попробуйте на вкус, если нужно, добавьте соль и перец.

При подаче борща в тарелку добавьте нарезанные кинзу, петрушку и зеленый лук. По желанию можно отдельно обжарить на сковородке утиную грудку, нарезать пластинами и добавить к борщу.