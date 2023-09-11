Неприпустиме порушення. Чому російська мова досі лунає у школах України?

В українських школах деякі вчителі й досі дозволяють собі викладати російською мовою та вважають це за норму.

Але які наслідки може за собою понести така недбалість та порушення мовного закону? Про це читайте в нашому матеріалі нижче.

В чому полягає порушення мовного закону у сфері освіти України?

За останні півтора року мовне питання дуже гостро стало перед українськими громадянами. Хтось вважає, що кожен українець має розмовляти виключно українською, а хтось не звертає уваги на те, як спілкуються інші, але активно викорінює з себе російську.

Звісно, в усіх державних установах працівники зобов’язані спілкуватися виключно українською. Вести документообіг та проводити робочі наради. Так само, як і в закладах, магазинах та салонах, послуги мають надаватися державною мовою.

Представники сфери освіти, органів місцевого самоврядування, власники інтернет-магазинів, а також закладів громадського харчування часто порушують мовний закон і це дійсно проблема.

Порушення закону не оминуло й сферу шкільної освіти. Зрозуміло, що діти з самого малечку мають досконало володіти рідною мовою, особливо у нинішніх реаліях. Тому вчителі, директора та репетитори зобов’язуються надавати дітям знання українською - це закон.

Але нещодавно з’явилися факти про порушення цього закону, адже в деяких школах вчителі дозволяють собі навчати дітей мовою ворога, а це неприпустимо і навіть, може каратися владою.

Зважаючи на масовість таких порушень у сфері освіти, а їх понад 150 впродовж першого кварталу 2023 року, ця тема набула розголосу в інформаційному просторі.

Що ж робити в тих випадках, коли вчителі проводять уроки ворожою мовою?

Думка міністра освіти і науки стосовно мовної ситуації у школах України

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий в ефірі програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" сказав, що така поведінка вчителів суперечить законодавству та рекомендує батькам не бути лояльними і звертатися до міського управління освіти або ж одразу до обласного. А також до міністерства освіти та мовного омбудсмена.

За словами Лісового, такі ситуації не можна залишати без уваги, адже всі повинні розуміти, що школа зараз готує дітей до успішного європейського майбутнього.

Виходячи з цього Оксен вважає, що викладання російською мовою в школах зараз - це не про інтереси держави і це суперечить інтересам свідомих громадян і тих, хто ці інтереси захищає.

"На рівні держави успіх України має стати європейським. І саме тому ми не маємо йти шляхом пострадянських стандартів, де панує російська мова. Українська система цінностей дуже відрізняється від системи цінностей Росії, тому такі випадки у закладах освіти мають бути викорінені з самого початку, адже без реагування міністерства освіти, ситуація може масштабуватися і її наслідки непередбачувані", - каже він.