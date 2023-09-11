Недопустимое нарушение. Почему русский язык до сих пор звучит в школах Украины?

В украинских школах некоторые учителя до сих пор позволяют себе преподавать на русском языке и считают это нормой.

Но какие последствия может за собой понести такая халатность и нарушение языкового закона? Об этом читайте в нашем материале ниже.

В чем заключается нарушение языкового закона в сфере образования Украины?

За последние полтора года языковой вопрос стал очень острой темой для украинских граждан, кто-то считает, что каждый из нас должен говорить исключительно на украинском, а кто-то не обращает внимания на то, как общаются другие, но активно искореняет из себя русский.

Конечно, во всех государственных учреждениях работники обязаны общаться исключительно на украинском. Вести документооборот и проводить рабочие совещания. Так же, как и в заведениях, магазинах и салонах, услуги должны предоставляться на государственном языке.

Представители сферы образования, органов местного самоуправления, владельцы интернет-магазинов, а также заведений общепита часто нарушают языковой закон и это действительно проблема.

Нарушение закона не обошло стороной и сферу школьного образования. Понятно, что дети с самого детства должны в совершенстве владеть родным языком, особенно в нынешних реалиях. Поэтому учителя, директора и репетиторы обязуются предоставлять детям знания на украинском языке - это закон.

Но недавно появились факты о нарушении этого закона, ведь в некоторых школах учителя позволяют себе обучать детей на языке врага, а это недопустимо и даже может быть наказуемо.

Учитывая массовость таких нарушений в сфере образования, а их более 150 в течение первого квартала 2023 года, эта тема получила огласку в информационном пространстве.

Что же делать в тех случаях, когда учителя проводят уроки на вражеском языке?

Мнение министра образования и науки по поводу языковой ситуации в школах Украины

Министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире программы "Тихий вечір з Оленою Кравець" сказал, что такое поведение учителей противоречит законодательству и рекомендует родителям не быть лояльными и обращаться в городское управление образования или сразу в областное. А также в министерство образования и к языковому омбудсмену.

По словам Лисового, такие ситуации нельзя оставлять без внимания, ведь все должны понимать, что школа сейчас готовит детей к успешному европейскому будущему.

Исходя из этого Оксен считает, что преподавание на русском языке в школах сейчас - это не про интересы государства и это противоречит интересам сознательных граждан и тех, кто эти интересы защищащает.

"На уровне государства успех Украины должен стать европейским. Именно поэтому мы не должны идти путем постсоветских стандартов, где властвует русский язык. Украинская система ценностей очень отличается от системы ценностей России, поэтому такие случаи в учебных заведениях должны быть искоренены с самого начала, ведь без реагирования министерства образования, ситуация может масштабироваться и ее последствия непредсказуемы", - говорит он.