Оксен Лісовий назвав основну проблему української освіти

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий назвав головну проблему в освіті. Він пояснив, що саме потрібно кардинально змінити у системі, щоб діти отримали доступ до необхідних знань.

Про це Лісовий оголосив на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

За словами міністра, основна проблема в українській освіті – це формування толерантності до корупції вже на етапі здобуття освіти.

"Корупція - це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна прибрати лише за допомогою освіти протягом усього освітнього процесу", - пояснив він.

Він зазначив, що абітурієнти та студенти стикаються із системою корупції у вищих навчальних закладах.

"Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом. А не за знаннями. Мотивація - здобути вищу освіту, здобути диплом. А на знання ніхто не розраховує. Тому, корінь проблеми тут у реформі вищої освіти в цілому. Де потрібна трансформація в інструмент для отримання знань, кваліфікації. Тоді ризики у побутовій та іншій корупції у вищій освіті будуть суттєво знижені", - наголосив Лісовий.