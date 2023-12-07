Неприємна правда. 5 ознак того, що чоловік вас точно не кохає

Якщо ви не можете зрозуміти, чи любить вас чоловік, прості 5 ознак допоможуть усе визначити. Звісно, це буде досить прикро визнавати, але краще знати про усе до того, як усе зайде надто далеко.

Як зрозуміти, що чоловік вас не кохає, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Він шукає виправдання, аби не бачитися з вами. Коли чоловік закоханий, він прагне проводити з жінкою якомога більше часу. А якщо ви лише чуєте постійні виправдання та помічаєте, що у вашого коханого завжди є відмовки - він вас не кохає.

Він регулярно вас ігнорує. Коли чоловік відповідає на повідомлення не одразу, а за день, то це точно не через те, що він зайнятий на роботі. Це банальний прояв неповаги. І вам точно варто усвідомити дещо правдиве, але неприємне - чоловік, який кохає, ігнорувати не стане.

Як поводиться чоловік, який не кохає жінку (фото: freepik.com)

Хобі для нього важливіше за вас. Це чудово, коли у людини є улюблена справа. Але якщо чоловік завжди обирає не вас, а посиденьки з друзями або поїздку на риболовлю, це вже тривожна ознака. Настав час шукати того, хто розділить своє хобі із вами, а не змушуватиме вас постійно чекати на самоті.

Він диктує умови і критикує. Якщо вам доводиться "затверджувати" із чоловіком свій макіяж та одяг, а сам він не соромиться публічно з вас глузувати, про кохання точно не йдеться. Критика та неповага точно не ознаки того, що ви підкорили його серце.

Чому чоловік ігнорує жінку (фото: freepik.com)

Він не хоче слухати ваші бажання. Якщо ви живите з чоловіком, який відмовляється піти на поступки та чимось вам допомогти, або ж вам доводиться постійно собою жертвувати - час робити висновки. Коли партнер кохає жінку, він точно буде чути її бажання і не стане їх відверто ігнорувати.