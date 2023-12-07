Неприятная правда. 5 признаков того, что мужчина вас точно не любит

Если вы не можете понять, любит ли вас мужчина, простые 5 признаков помогут все определить. Конечно, это будет достаточно досадно признавать, но лучше знать обо всем до того, как все зайдет слишком далеко.

Как понять, что мужчина вас не любит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Он ищет оправдание, чтобы не видеться с вами. Когда мужчина влюблен, он стремится проводить с женщиной как можно больше времени. А если вы слышите постоянные оправдания и замечаете, что у вашего любимого всегда есть отговорки - он вас не любит.

Он регулярно вас игнорирует. Когда мужчина отвечает на сообщение не сразу, а через день, это точно не потому, что он занят на работе. Это банальное проявление неуважения. И вам точно стоит осознать кое-что правдивое, но неприятное - любящий мужчина игнорировать не станет.

Как ведет себя мужчина, который не любит женщину (фото: freepik.com)

Хобби для него важнее вас. Это здорово, когда у человека есть любимое дело. Но если мужчина всегда выбирает не вас, а посиделки с друзьями или поездку на рыбалку, это уже тревожный признак. Пора искать того, кто разделит свое хобби с вами, а не будет заставлять вас постоянно ждать в одиночестве.

Он диктует условия и критикует. Если вам приходится "утверждать" с мужчиной свой макияж и одежду, а сам он не стесняется публично над вами смеяться, о любви можно и не думать. Критика и неуважение точно не признак того, что вы покорили его сердце.

Почему мужчина игнорирует женщину (фото: freepik.com)

Он не хочет слушать ваши желания. Если вы живете с мужчиной, который отказывается пойти на уступки и чем-то вам помочь, или вам приходится постоянно собой жертвовать - пора делать выводы. Когда партнер любит женщину, он точно будет слышно ее желание и не станет их откровенно игнорировать.