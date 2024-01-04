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Непоправна втрата для української науки. На Харківщині загинув Руслан Шуліпа

Загинув науковець Руслан Шуліпа (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Харківській області під час артобстрілу загинув науковець Руслан Шуліпа. Цього тижня він мав відсвяткувати свій 38 день народження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення інформаційного порталу Сумської міської ради.

Руслан Шуліпа навчався у СумДПУ імені Макаренка, працював в Інституті прикладної фізики НАН України в секторі експлуатації та модернізації електростатичних прискорювачів, керував аналітичним прискорювачем, розробляв для нього автоматичний прилад для вимірювання характеристик пучка іонів. Обіймав посаду головного інженера.

"У четвер, 4 січня, в Сумах попрощаються з мужнім воїном Русланом Шуліпою. Військовик загинув 30 грудня, захищаючи Україну. Цього тижня він мав зустріти своє 38-річчя", - сказано у повідомленні.

У четвер, 4 січня, о 12:00 Героя відспівають у Свято-Воскресенському кафедральному соборі (площа Незалежності, 19), а о 13:15 поховають на Алеї Слави Баранівського кладовища у місті Суми.

Ім'я Руслана Шуліпи стало 76-м в списку втрат серед науковців, який веде спільнота "Моя наука".

Загинув науковець Руслан Шуліпа (скріншот)

Раніше ми писали про те, що на війні загинув 21-річний боксер та боєць ММА Артем Хан, який захищав Україну з перших днів війни.

А ще розповідали про те, що внаслідок обстрілу Львова загинув відомий баскетболіст, тренер та майстер спорту міжнародного класу Віктор Кобзистий.

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