Непоправна втрата для української науки. На Харківщині загинув Руслан Шуліпа

Руслан Шуліпа навчався у СумДПУ імені Макаренка, працював в Інституті прикладної фізики НАН України в секторі експлуатації та модернізації електростатичних прискорювачів, керував аналітичним прискорювачем, розробляв для нього автоматичний прилад для вимірювання характеристик пучка іонів. Обіймав посаду головного інженера.

"У четвер, 4 січня, в Сумах попрощаються з мужнім воїном Русланом Шуліпою. Військовик загинув 30 грудня, захищаючи Україну. Цього тижня він мав зустріти своє 38-річчя", - сказано у повідомленні.

У четвер, 4 січня, о 12:00 Героя відспівають у Свято-Воскресенському кафедральному соборі (площа Незалежності, 19), а о 13:15 поховають на Алеї Слави Баранівського кладовища у місті Суми.

Ім'я Руслана Шуліпи стало 76-м в списку втрат серед науковців, який веде спільнота "Моя наука".

Загинув науковець Руслан Шуліпа (скріншот)