Захищав нас з перших днів. На війні загинув 21-річний боксер та боєць ММА Артем Хан

На фронті загинув миколаївський боксер та боєць ММА - Артем Хан. З квітня 2022 року його вважали зниклим безвісти після боїв на Ізюмському напрямку у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію спортивної групи Luckypunch.net у Facebook .

Герою навіки залишилось 21 рік

Артем закінчив Миколаївський національний університет кораблебудування. Захоплювався боксом та змішаними єдиноборствами.

З початку повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Воював у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. З одного із завдань воїн не повернувся на українські позиції.

У грудні 2022 року мати Артема Анна в інтерв'ю розповіла, що дізналась про те, що син в полоні. Вона заявляла про те, що його ім'я є у ворожих списках.

Артем Хан був у складі у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.(фото: people-search.com.ua)

Артем був бійцем ММА (фото: Facebook/Luckypunch.net)

Тільки зараз підтвердилась загибель Артема. Прощання з Героєм відбудеться найближчим часом у рідному місті.

Допомогти матері Артема можна за реквізитами: 5168 7451 4151 7323 - Анна Хан.

Артем із мамою (фото: 0512.com.ua)