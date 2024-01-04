Непоправимый урон для украинской науки. В Харьковской области погиб Руслан Шулипа

В Харьковской области при артобстреле погиб ученый Руслан Шулипа. На этой неделе он должен был отпраздновать свой 38-й день рождения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение информационного портала Сумского городского совета.
Руслан Шулипа учился в СумГПУ имени Макаренко, работал в Институте прикладной физики НАН Украины в секторе эксплуатации и модернизации электростатических ускорителей, руководил аналитическим ускорителем, разрабатывал для него автоматический прибор для измерения характеристик пучка ионов. Занимал должность главного инженера.
"В четверг, 4 января, в Сумах попрощаются с мужественным воином Русланом Шулипой. Военный погиб 30 декабря, защищая Украину. На этой неделе он должен был встретить свое 38-летие", - говорится в сообщении.
В четверг, 4 января, в 12:00 Героя поют в Свято-Воскресенском кафедральном соборе (площадь Независимости, 19), а в 13:15 похоронят на Аллее Славы Барановского кладбища в городе Сумы.
Имя Руслана Шулипы стало 76-м в списке потерь среди ученых, который ведет сообщество "Моя наука".
Погиб ученый Руслан Шулипа (скриншот)
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