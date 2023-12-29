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Внаслідок нічного удару по Україні загинув майстер спорту з баскетболу: що відомо (фото)

Львів, П'ятниця 29 грудня 2023 15:06
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Внаслідок нічного удару по Україні загинув майстер спорту з баскетболу: що відомо (фото) Bіктор Кобзистий (фото: ua.tribuna.com)
Автор: Юлія Гаюк

Внаслідок ракетного удару РФ по Україні загинув баскетболіст Віктор Кобзистий.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис начальника управління спорту Львівської міськради Антона Нікуліна у Facebook.

"Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий - український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним", - написав Нікулін.

Внаслідок нічного удару по Україні загинув майстер спорту з баскетболу: що відомо (фото)

Віктор Кобзистий загинув внаслідок удару (фото: facebook.com/anton.nikulin)

Що відомо про Віктора

Баскетболістові було 44 роки, він родом із Полтавської області. З дитинства Віктор займався спортом. Оскільки він був високого зросту, зацікавився баскетболом.

У 2001 та 2005 роках грав за збірну України у фінальних частинах. Влітку 2011 року завершив кар'єру гравця.

Після цього почав працювати асистентом головного тренера київського "Будівельника". А вже у 2014 став головним тренером дніпродзержинського "ДніпроАЗОТа".

Внаслідок нічного удару по Україні загинув майстер спорту з баскетболу: що відомо (фото)Внаслідок нічного удару по Україні загинув майстер спорту з баскетболу: що відомо (фото)Внаслідок нічного удару по Україні загинув майстер спорту з баскетболу: що відомо (фото)

Віктор Кобзистий був у баскетболі й гравцем, і тренером (фото: соціальні мережі)

З 2015 року був президентом БК "Кремінь". В одному з інтерв'ю він з великою любов'ю розповідав про емблему свого клубу.

"Це емблема у вигляді м'яча, але зверніть увагу на краї, вони не стандартні для геральдики. Вони не рівні. Що вони нагадують..? Так, Кременчук. Два береги", - розповідав він.

Віктор був одруженим і виховував двох синів.

Раніше ми повідомляли про загибель на фронті українського пластуна Захара Скляра.

Писали також про те, що на війні проти Росії загинув український актор Богдан Колесник.

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