Непогода временно отступит: синоптики порадовали прогнозом

Погода в Украине 23 мая (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине немного улучшится в некоторых областях

Погода в Украине в четверг, 23 мая, несколько смягчит свой нрав. Синоптики Укргидрометцентра сообщили о прекращении гроз и шквального ветра и повышении температуры, однако на значительной территории все же будет моросить.

Сегодня без осадков будет в южной части страны, только в Запорожье будет облачно, ожидаются незначительные осадки. На остальной территории облачно, небольшие дожди. Однако на Закарпатье возможен сильный ливень.

Погода в Украине 23 мая (фото: РБК-Украина)

Температура воздуха тоже повысится на 1-2 градуса, но жары, которая была в стране еще несколько дней назад, не будет.

На Западе прохладнее всего - от +17 до +21 тепла, в "бездождевых" областях днем будет тепло +25... +27 градусов. На остальной территории от +22 до +25 тепла.

Ветер умеренный - от 5 до 10 метров за секунду.

Погода в Украине на 23 мая (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, мы писали, что Каменское Днепропетровской области сильно пострадало от вчерашнего ливня. Улицы города превратились в реки - автомобили были по фары погружены в воду.

Также сообщалось, что по селу в Черновицкой обасти пронесся мощный смерч, который вырывал деревья с корнями. Очевидцы сняли на видео уникальное природное явление.