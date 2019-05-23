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Негода тимчасово відступить: синоптики порадували прогнозом

STYLERЖиття    23.05.2019 - 06:45
Негода тимчасово відступить: синоптики порадували прогнозом
Погода в Україні 23 травня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні дещо покращиться в деяких областях

Погода в Україні в четвер, 23 травня, дещо пом'якшить свій норов. Синоптики Укргідрометцентру повідомили про припинення гроз і шквального вітру та підвищення температури, однак на значній території все ж мороситиме.

Сьогодні без опадів буде в південній частині країни, лише на Запоріжжі трохи мороситиме. На решті територій хмарно, невеликі дощі. Однак на Закарпатті можлива сильна злива.

Негода тимчасово відступить: синоптики порадували прогнозом

Погода в Україні 23 травня (фото: РБК-Україна)

Температура повітря теж підвищиться на 1-2 градуси, проте спеки, яка була в країні ще кілька днів тому, не буде. 

На Заході найпрохолодніше - від +17 до +21 тепла, в "бездощових" областях вдень буде тепло +25... +27 градусів. На решті територій від +22 до +25 тепла.

Вітер помірний - від 5 до 10 метрів за секунду.

Негода тимчасово відступить: синоптики порадували прогнозом

Погода в Україні 23 травня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, ми писали, що Кам‘янське Дніпропетровської області сильно постраждало від учорашньої зливи. Вулиці міста перетворилися на ріки - автомобілі були по фари занурені у воду.

Також повідомлялося, що селом у Чернівецької обасті пронісся потужний смерч, який виривав дерева з корінням. Очевидці зняли на відео унікальне природне явище.

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