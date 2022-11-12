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Неперевершена смакота: три картопляні страви для вибагливих господинь

Що приготувати з картоплі (Фото: freepik.com)
Автор: Василина Копитко

Вишукані страви не завжди потребують дорогих інгредієнтів чи складних рецептур. Навіть звичні для нас продукти можна грамотно поєднати й створити кулінарний шедевр.

Рецептами надзвичайно смачних страв із картоплі ділимось у матеріалі Styler.

Картопляний гратен

Попри те, що страва потребує мінімум складників, вона виходить смачною та ніжною. Головне - не пересушити її.

Інгредієнти:

  • 700-800 г картоплі
  • 500 г вершків
  • 2 зубці часнику
  • мускатний горіх, сіль, чорний перець, масло (для змащення форми)

Гратен приправляють мускатним горіхом (Фото: facebook.com/Зелена школа Оксани Міцькевич)

Спосіб приготування:

  1. Почистьте картоплю, наріжте кільцями товщиною 3 мм. Дрібно поріжте часник.
  2. Змастіть форму маслом, викладіть шар картоплі, частково накладаючи кільця одне на одне. Посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх і подрібнений часник. По краях форми налийте вершки.
  3. Викладіть ще два шари картоплі, притрусіть спеціями й залийте вершками.
  4. Накрийте форму 1 годину за температури 180 градусів.
  5. За 15-20 хв до готовності зніміть кришку, аби скоринка зарум’янилася.

Картопля з грибами запечена у рукаві

Завдяки запіканню у рукаві страва зберігає максимум соку овочів і грибів. За бажанням можна додати ще сушені італійські трави, хмелі-сунелі чи базилік.

Інгредієнти:

  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 кг картоплі
  • 400 г печериць
  • сіль за смаком
  • мелений чорний перець - за смаком
  • 3 столові ложки олії

Картоплю у рукаві запікають 40 хвилин (Фото: facebook.com/yedokcom)

Спосіб приготування:

  1. Натріть моркву на крупній тертці. Цибулю подрібніть півкільцями, картоплю і гриби наріжте великими шматками.
  2. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Перекладіть у пакет для запікання і зав'яжіть його.
  3. Викладіть рукав на форму для запікання. У кількох місцях проколіть його, щоб виходило повітря. Запікайте 40-50 хвилин за температури 200 градусів.
  4. Якщо любите рум'яну картоплю, то розріжте пакет за 10-15 хвилин до кінця приготування.

Деруни по-галицьки

Навіть, якщо ви ніколи не куштували таких дерунів на Галичині, спробуйте приготувати самостійно вдома. Вам неодмінно сподобається. Ця страва особливо ефектний вигляд має на святковому столі.

Інгредієнти:

  • 4 великі картоплини
  • 1 середня цибулина
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. борошна
  • 50 мл жирних вершків
  • сіль, перець.

Для засмажки:

  • 300-400 г свинини
  • 1 цибулина
  • 1 морквина

Для соусу:

  • 300 мл сметани
  • 100 мл вершків
  • сіль, дрібка мускатного горіха
  • 150 г твердого сиру.

Деруни по-галицьки запікають під вершковим соусом (Фото: facebook.com/Smerekarestoran)

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте на сковорідці олію, викладіть нарізане невеличкими кубиками м'ясо. Підсмажте до скоринки.
  2. Наріжте цибулю півкільцями, моркву - дрібною соломкою.
  3. Додайте овочі в сковорідку зі свининою, злегка обсмажте. Тушкуйте 10-15 хвилин під кришкою.
  4. Натріть картоплю й цибулю на дрібній тертці. Викладіть в миску. Додайте яйце, борошно, вершки, сіль і перець. Змішайте й посмажте деруни.
  5. Викладіть три деруни у горщик, тоді - м’ясоовочеву суміш, і накрийте ще трьома дерунами. Заповніть так усі горщики.
  6. Змішайте сметану з вершками, посоліть та поперчіть. Залийте соус у кожен горщик і притрусити тертим сиром.
  7. Накрийте горщики й запікайте 15-20 хвилин за температури 200 градусів.

Тримайте також три рецепти ідеального сніданку на вихідні.

Нагадуємо, раніше ми ділились рецептом чебурека з м'ясом і особливим інгредієнтом, який міняє все.

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