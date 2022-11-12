Непревзойденная вкуснятина: три картофельных блюда для привередливых хозяек
Что приготовить из картофеля (Фото: freepik.com)
Изысканные блюда не всегда нуждаются в дорогих ингредиентах или сложных рецептурах. Даже привычные нам продукты можно грамотно соединить и создать кулинарный шедевр.
Рецептами вкуснейших блюд из картофеля делимся в материале Styler.
Картофельный гратен
Несмотря на то, что блюдо требует минимум составляющих, оно получается вкусным и нежным. Главное - не пересушить его.
Ингредиенты:
- 700-800 г картофеля
- 500 г сливок
- 2 зубца чеснока
- мускатный орех, соль, черный перец, масло (для смазки формы)
Гратен приправляют мускатным орехом (Фото: facebook.com/Зеленая школа Оксаны Мицкевич)
Способ приготовления:
- Почистите картофель, нарежьте кольцами толщиной 3 мм. Мелко порежьте чеснок.
- Смажьте форму маслом, выложите слой картофеля, частично накладывая кольца друг на друга. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и измельченный чеснок. По краям формы налейте сливки.
- Выложите еще два слоя картофеля, посыпайте специями и залейте сливками.
- Накройте форму 1 час при температуре 180 градусов.
- За 15–20 мин до готовности снимите крышку, чтобы корочка зарумянилась.
Картофель с грибами запеченный в рукаве
Благодаря запеканию в рукаве блюдо сохраняет максимум сока овощей и грибов. По желанию можно добавить еще сушеные итальянские травы, хмели-сунели или базилик.
Ингредиенты:
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 кг картофеля
- 400 г шампиньонов
- соль по вкусу
- молотый черный перец - по вкусу
- 3 столовые ложки растительного масла
Картофель в рукаве запекают 40 минут (Фото: facebook.com/yedokcom)
Способ приготовления:
- Натрите морковь на крупной терке. Лук измельчите полукольцами, картофель и грибы нарежьте большими кусками.
- Посолите, поперчите и перемешайте. Переложите в пакет для запекания и завяжите.
- Выложите рукав на форму для запекания. В нескольких местах проколите его, чтобы выходил воздух. Запекайте 40-50 минут при температуре 200 градусов.
- Если любите румяный картофель, то разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.
Драники по-галицки
Даже если вы никогда не пробовали таких драников на Галичине, приготовте их самостоятельно дома. Вам обязательно понравится. Это блюдо особенно эффектно выглядит на праздничном столе.
Ингредиенты:
- 4 большие картофелины
- 1 средняя луковица
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- 50 мл жирных сливок
- соль, перец.
Для зажарки:
- 300-400 г свинины
- 1 луковица
- 1 морковь
Для соуса:
- 300 мл сметаны,
- 100 мл сливок,
- соль, щепотка мускатного ореха,
- 150 г твердого творога.
Деруны по-галицки запекают под сливочным соусом (Фото: facebook.com/Smerekarestoran)
Способ приготовления:
- Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите нарезанное небольшими кубиками мясо. Поджарьте до корочки.
- Нарежьте лук полукольцами, морковь - мелкой соломкой.
- Добавьте овощи в сковородку со свининой, немного обжарьте. Тушите 10-15 минут под крышкой.
- Натрите картофель и лук на мелкой терке. Выложите в миску. Добавьте яйцо, муку, сливки, соль и перец. Смешайте и пожарьте драники.
- Выложите три драника в горшок, тогда - мясоовощную смесь, и накройте еще тремя драниками. Заполните все горшки.
- Смешайте сметану со сливками, посолите и поперчите. Залейте соус в каждый горшок и посыпайте тертым сыром.
- Накройте горшки и запекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.