Непревзойденная вкуснятина: три картофельных блюда для привередливых хозяек

Картофельный гратен

Несмотря на то, что блюдо требует минимум составляющих, оно получается вкусным и нежным. Главное - не пересушить его.

Ингредиенты:

700-800 г картофеля

500 г сливок

2 зубца чеснока

мускатный орех, соль, черный перец, масло (для смазки формы)

Гратен приправляют мускатным орехом (Фото: facebook.com/Зеленая школа Оксаны Мицкевич)

Способ приготовления:

Почистите картофель, нарежьте кольцами толщиной 3 мм. Мелко порежьте чеснок. Смажьте форму маслом, выложите слой картофеля, частично накладывая кольца друг на друга. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и измельченный чеснок. По краям формы налейте сливки. Выложите еще два слоя картофеля, посыпайте специями и залейте сливками. Накройте форму 1 час при температуре 180 градусов. За 15–20 мин до готовности снимите крышку, чтобы корочка зарумянилась.

Картофель с грибами запеченный в рукаве

Благодаря запеканию в рукаве блюдо сохраняет максимум сока овощей и грибов. По желанию можно добавить еще сушеные итальянские травы, хмели-сунели или базилик.

Ингредиенты:

1 морковь

1 луковица

1 кг картофеля

400 г шампиньонов

соль по вкусу

молотый черный перец - по вкусу

3 столовые ложки растительного масла

Картофель в рукаве запекают 40 минут (Фото: facebook.com/yedokcom)

Способ приготовления:

Натрите морковь на крупной терке. Лук измельчите полукольцами, картофель и грибы нарежьте большими кусками. Посолите, поперчите и перемешайте. Переложите в пакет для запекания и завяжите. Выложите рукав на форму для запекания. В нескольких местах проколите его, чтобы выходил воздух. Запекайте 40-50 минут при температуре 200 градусов. Если любите румяный картофель, то разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.

Драники по-галицки

Даже если вы никогда не пробовали таких драников на Галичине, приготовте их самостоятельно дома. Вам обязательно понравится. Это блюдо особенно эффектно выглядит на праздничном столе.

Ингредиенты:

4 большие картофелины

1 средняя луковица

1 яйцо

2 ст. л. муки

50 мл жирных сливок

соль, перец.

Для зажарки:

300-400 г свинины

1 луковица

1 морковь

Для соуса:

300 мл сметаны,

100 мл сливок,

соль, щепотка мускатного ореха,

150 г твердого творога.

Деруны по-галицки запекают под сливочным соусом (Фото: facebook.com/Smerekarestoran)

Способ приготовления: