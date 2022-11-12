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Непревзойденная вкуснятина: три картофельных блюда для привередливых хозяек

Что приготовить из картофеля (Фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Изысканные блюда не всегда нуждаются в дорогих ингредиентах или сложных рецептурах. Даже привычные нам продукты можно грамотно соединить и создать кулинарный шедевр.

Рецептами вкуснейших блюд из картофеля делимся в материале Styler.

Картофельный гратен

Несмотря на то, что блюдо требует минимум составляющих, оно получается вкусным и нежным. Главное - не пересушить его.

Ингредиенты:

  • 700-800 г картофеля
  • 500 г сливок
  • 2 зубца чеснока
  • мускатный орех, соль, черный перец, масло (для смазки формы)

Гратен приправляют мускатным орехом (Фото: facebook.com/Зеленая школа Оксаны Мицкевич)

Способ приготовления:

  1. Почистите картофель, нарежьте кольцами толщиной 3 мм. Мелко порежьте чеснок.
  2. Смажьте форму маслом, выложите слой картофеля, частично накладывая кольца друг на друга. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех и измельченный чеснок. По краям формы налейте сливки.
  3. Выложите еще два слоя картофеля, посыпайте специями и залейте сливками.
  4. Накройте форму 1 час при температуре 180 градусов.
  5. За 15–20 мин до готовности снимите крышку, чтобы корочка зарумянилась.

Картофель с грибами запеченный в рукаве

Благодаря запеканию в рукаве блюдо сохраняет максимум сока овощей и грибов. По желанию можно добавить еще сушеные итальянские травы, хмели-сунели или базилик.

Ингредиенты:

  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 кг картофеля
  • 400 г шампиньонов
  • соль по вкусу
  • молотый черный перец - по вкусу
  • 3 столовые ложки растительного масла

Картофель в рукаве запекают 40 минут (Фото: facebook.com/yedokcom)

Способ приготовления:

  1. Натрите морковь на крупной терке. Лук измельчите полукольцами, картофель и грибы нарежьте большими кусками.
  2. Посолите, поперчите и перемешайте. Переложите в пакет для запекания и завяжите.
  3. Выложите рукав на форму для запекания. В нескольких местах проколите его, чтобы выходил воздух. Запекайте 40-50 минут при температуре 200 градусов.
  4. Если любите румяный картофель, то разрежьте пакет за 10-15 минут до конца приготовления.

Драники по-галицки

Даже если вы никогда не пробовали таких драников на Галичине, приготовте их самостоятельно дома. Вам обязательно понравится. Это блюдо особенно эффектно выглядит на праздничном столе.

Ингредиенты:

  • 4 большие картофелины
  • 1 средняя луковица
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • 50 мл жирных сливок
  • соль, перец.

Для зажарки:

  • 300-400 г свинины
  • 1 луковица
  • 1 морковь

Для соуса:

  • 300 мл сметаны,
  • 100 мл сливок,
  • соль, щепотка мускатного ореха,
  • 150 г твердого творога.

Деруны по-галицки запекают под сливочным соусом (Фото: facebook.com/Smerekarestoran)

Способ приготовления:

  1. Разогрейте на сковороде растительное масло, выложите нарезанное небольшими кубиками мясо. Поджарьте до корочки.
  2. Нарежьте лук полукольцами, морковь - мелкой соломкой.
  3. Добавьте овощи в сковородку со свининой, немного обжарьте. Тушите 10-15 минут под крышкой.
  4. Натрите картофель и лук на мелкой терке. Выложите в миску. Добавьте яйцо, муку, сливки, соль и перец. Смешайте и пожарьте драники.
  5. Выложите три драника в горшок, тогда - мясоовощную смесь, и накройте еще тремя драниками. Заполните все горшки.
  6. Смешайте сметану со сливками, посолите и поперчите. Залейте соус в каждый горшок и посыпайте тертым сыром.
  7. Накройте горшки и запекайте 15-20 минут при температуре 200 градусов.

Держите также три рецепта идеального завтрака на выходные.

Напомним, раньше мы делились рецептом чебурека с мясом и особым ингредиентом, который меняет все.

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