Неперевершена смакота: три картопляні страви для вибагливих господинь

Вишукані страви не завжди потребують дорогих інгредієнтів чи складних рецептур. Навіть звичні для нас продукти можна грамотно поєднати й створити кулінарний шедевр.

Картопляний гратен

Попри те, що страва потребує мінімум складників, вона виходить смачною та ніжною. Головне - не пересушити її.

Інгредієнти:

700-800 г картоплі

500 г вершків

2 зубці часнику

мускатний горіх, сіль, чорний перець, масло (для змащення форми)

Гратен приправляють мускатним горіхом (Фото: facebook.com/Зелена школа Оксани Міцькевич)

Спосіб приготування:

Почистьте картоплю, наріжте кільцями товщиною 3 мм. Дрібно поріжте часник. Змастіть форму маслом, викладіть шар картоплі, частково накладаючи кільця одне на одне. Посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх і подрібнений часник. По краях форми налийте вершки. Викладіть ще два шари картоплі, притрусіть спеціями й залийте вершками. Накрийте форму 1 годину за температури 180 градусів. За 15-20 хв до готовності зніміть кришку, аби скоринка зарум’янилася.

Картопля з грибами запечена у рукаві

Завдяки запіканню у рукаві страва зберігає максимум соку овочів і грибів. За бажанням можна додати ще сушені італійські трави, хмелі-сунелі чи базилік.

Інгредієнти:

1 морква

1 цибулина

1 кг картоплі

400 г печериць

сіль за смаком

мелений чорний перець - за смаком

3 столові ложки олії

Картоплю у рукаві запікають 40 хвилин (Фото: facebook.com/yedokcom)

Спосіб приготування:

Натріть моркву на крупній тертці. Цибулю подрібніть півкільцями, картоплю і гриби наріжте великими шматками. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Перекладіть у пакет для запікання і зав'яжіть його. Викладіть рукав на форму для запікання. У кількох місцях проколіть його, щоб виходило повітря. Запікайте 40-50 хвилин за температури 200 градусів. Якщо любите рум'яну картоплю, то розріжте пакет за 10-15 хвилин до кінця приготування.

Деруни по-галицьки

Навіть, якщо ви ніколи не куштували таких дерунів на Галичині, спробуйте приготувати самостійно вдома. Вам неодмінно сподобається. Ця страва особливо ефектний вигляд має на святковому столі.

Інгредієнти:

4 великі картоплини

1 середня цибулина

1 яйце

2 ст. л. борошна

50 мл жирних вершків

сіль, перець.

Для засмажки:

300-400 г свинини

1 цибулина

1 морквина

Для соусу:

300 мл сметани

100 мл вершків

сіль, дрібка мускатного горіха

150 г твердого сиру.

Деруни по-галицьки запікають під вершковим соусом (Фото: facebook.com/Smerekarestoran)

Спосіб приготування: