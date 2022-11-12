Неперевершена смакота: три картопляні страви для вибагливих господинь
Вишукані страви не завжди потребують дорогих інгредієнтів чи складних рецептур. Навіть звичні для нас продукти можна грамотно поєднати й створити кулінарний шедевр.
Рецептами надзвичайно смачних страв із картоплі ділимось у матеріалі Styler.
Картопляний гратен
Попри те, що страва потребує мінімум складників, вона виходить смачною та ніжною. Головне - не пересушити її.
Інгредієнти:
- 700-800 г картоплі
- 500 г вершків
- 2 зубці часнику
- мускатний горіх, сіль, чорний перець, масло (для змащення форми)
Гратен приправляють мускатним горіхом (Фото: facebook.com/Зелена школа Оксани Міцькевич)
Спосіб приготування:
- Почистьте картоплю, наріжте кільцями товщиною 3 мм. Дрібно поріжте часник.
- Змастіть форму маслом, викладіть шар картоплі, частково накладаючи кільця одне на одне. Посоліть, поперчіть, додайте мускатний горіх і подрібнений часник. По краях форми налийте вершки.
- Викладіть ще два шари картоплі, притрусіть спеціями й залийте вершками.
- Накрийте форму 1 годину за температури 180 градусів.
- За 15-20 хв до готовності зніміть кришку, аби скоринка зарум’янилася.
Картопля з грибами запечена у рукаві
Завдяки запіканню у рукаві страва зберігає максимум соку овочів і грибів. За бажанням можна додати ще сушені італійські трави, хмелі-сунелі чи базилік.
Інгредієнти:
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 кг картоплі
- 400 г печериць
- сіль за смаком
- мелений чорний перець - за смаком
- 3 столові ложки олії
Картоплю у рукаві запікають 40 хвилин (Фото: facebook.com/yedokcom)
Спосіб приготування:
- Натріть моркву на крупній тертці. Цибулю подрібніть півкільцями, картоплю і гриби наріжте великими шматками.
- Посоліть, поперчіть і перемішайте. Перекладіть у пакет для запікання і зав'яжіть його.
- Викладіть рукав на форму для запікання. У кількох місцях проколіть його, щоб виходило повітря. Запікайте 40-50 хвилин за температури 200 градусів.
- Якщо любите рум'яну картоплю, то розріжте пакет за 10-15 хвилин до кінця приготування.
Деруни по-галицьки
Навіть, якщо ви ніколи не куштували таких дерунів на Галичині, спробуйте приготувати самостійно вдома. Вам неодмінно сподобається. Ця страва особливо ефектний вигляд має на святковому столі.
Інгредієнти:
- 4 великі картоплини
- 1 середня цибулина
- 1 яйце
- 2 ст. л. борошна
- 50 мл жирних вершків
- сіль, перець.
Для засмажки:
- 300-400 г свинини
- 1 цибулина
- 1 морквина
Для соусу:
- 300 мл сметани
- 100 мл вершків
- сіль, дрібка мускатного горіха
- 150 г твердого сиру.
Деруни по-галицьки запікають під вершковим соусом (Фото: facebook.com/Smerekarestoran)
Спосіб приготування:
- Розігрійте на сковорідці олію, викладіть нарізане невеличкими кубиками м'ясо. Підсмажте до скоринки.
- Наріжте цибулю півкільцями, моркву - дрібною соломкою.
- Додайте овочі в сковорідку зі свининою, злегка обсмажте. Тушкуйте 10-15 хвилин під кришкою.
- Натріть картоплю й цибулю на дрібній тертці. Викладіть в миску. Додайте яйце, борошно, вершки, сіль і перець. Змішайте й посмажте деруни.
- Викладіть три деруни у горщик, тоді - м’ясоовочеву суміш, і накрийте ще трьома дерунами. Заповніть так усі горщики.
- Змішайте сметану з вершками, посоліть та поперчіть. Залийте соус у кожен горщик і притрусити тертим сиром.
- Накрийте горщики й запікайте 15-20 хвилин за температури 200 градусів.
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