Неожиданно: яркая реакция сети на голосование Порошенко в Киеве

Порошенко на выборах 2019 вызвал бурную реакцию сети (коллаж РБК-Украина)

Порошенко приехал на голосование в один из участков столицы

Порошенко на выборах президента Украины 2019 пошел на голосование. Об этом с места событий рассказал корреспондент РБК-Украина. Действующий президент отдал голос за своего фаворита на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. В социальной сети Facebook бурно отреагировали на тот факт, что президент поучаствовал в голосовании.

После того, как гарант отдал свой голос, он поздравил украинцев с католической Пасхой и православным Вербным воскресеньем.

Порошенко на выборах 2019 вызвал бурную реакцию сети (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В сети по-разному оценили посещение Порошенко избирательного участка:

Глаза у Пети усталые, наверное, ночь не спал, выбирали с женой особняк под Ростовом?)

На участок, думаю, трезвый пришел!

Надеюсь проснулась совесть и проголосовал за Зеленского.

Послушай народ и проголосуй за Зеленского, люди скажут спасибо.

Петр Алексеевич, Вам победу!!!

Надеемся, что вы победите.

Петр Порошенко наш президент!

Вперед Порошенко. Только Порошенко, только Украина!

Надеюсь, проснулась совесть и проголосовал за Зеленского.

Порошенко на выборах 2019 вызвал бурную реакцию сети (скриншоты)

Напомним, что сегодня, 21 апреля – второй тур президентских выборов. Эксперты предупредили о возможных противоправных действиях и провокациях возле избирательных участков. Кроме того, они рассказали, как защитить себя от фальсификаций. Рекомендуется приходить на выборы со своими ручками, а также не уходить с участка, не проголосовав.

Также мы писали, что выборы президента за пределами Украины вызвали резонанс в сети. В столице Чехии, Праге, украинцы стали собираться еще до открытия избирательного участка. В какой-то момент сотни патриотов стали петь гимн нашей страны. Смотрите трогательное видео на STYLER.

Следует добавить, что голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. Первой страной, где граждане Украины могут отдать свой голос за своего лидера, стала Австралия.