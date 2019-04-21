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Несподівано: яскрава реакція мережі на голосування Порошенко в Києві

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 15:08
Несподівано: яскрава реакція мережі на голосування Порошенко в Києві
Порошенко на виборах 2019 викликав бурхливу реакцію мережі (колаж РБК-Україна)

Порошенко приїхав на голосування на одну з дільниць столиці

Порошенко на вибори президента України 2019 пішов на голосування. Про це з місця подій розповів корреспондент РБК-Украина. Чинний президент віддав голос за свого фаворита на виборчій дільниці в Будинку офіцерів у Києві. У соціальній мережі Facebook бурхливо відреагували на той факт, що президент взяв участь у голосуванні.

Після того, як гарант віддав свій голос, він привітав українців з католицькою Великоднем і православним Вербною неділею.

 

Порошенка на виборах 2019 викликав бурхливу реакцію мережі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

В мережі по-різному оцінили відвідування Порошенко виборчої дільниці:

  • Очі у Петі втомлені, напевно, ніч не спав, вибирали з дружиною особняк під Ростовом?)
  • На ділянку, думаю, прийшов тверезий!
  • Сподіваюся прокинулася совість і проголосував за Зеленського.
  • Послухай народ і проголосуй за Зеленського, люди скажуть спасибі.
  • Петро Олексійович, Вам перемогу!!!
  • Сподіваємося, що ви переможете.
  • Петро Порошенко наш президент!
  • Вперед Порошенко. Тільки Порошенко, тільки Україна!
  • Сподіваюся, прокинулася совість і проголосував за Зеленського.

Несподівано: яскрава реакція мережі на голосування Порошенко в Києві

Несподівано: яскрава реакція мережі на голосування Порошенко в Києві

Несподівано: яскрава реакція мережі на голосування Порошенко в Києві

Порошенка на виборах 2019 викликав бурхливу реакцію мережі (скріншоти)

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня – другий тур президентських виборів. Експерти попередили про можливі протиправні дії і провокації біля виборчих дільниць. Крім того, вони розповіли, як захистити себе від фальсифікацій. Рекомендується приходити на вибори зі своїми ручками, а також не йти з ділянки, не проголосувавши.

Слід додати, що голосування на виборах президента України стартувало за кордоном. Першою країною, де громадяни України можуть віддати свій голос за свого лідера, стала Австралія.

Також ми писали, що вибори президента за межами України викликали резонанс в мережі. У столиці Чехії, Празі, українці стали збиратися ще до відкриття виборчої дільниці. У якийсь момент сотні патріотів почали співати гімн нашої країни. Дивіться зворушливе відео на STYLER.

Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Порошенко перед виборами відкликав спостерігачів з дільниць у Київській обл.
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
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