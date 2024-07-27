UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Неочікуваний фінал. Ось як закінчилися серіали "Всі жінки - відьми", "Баффі" та "Друзі"

Чим закінчилися улюблені серіали дитинства (скриншот / Баффі - винищувачка вампірів)
Автор: Людмила Рябухіна

Деякі серіали закарбувалися в пам'яті харизматичними персонажами, життєвими ситуаціями, неповторним гумором - або містичності і загадковості. Втім, за стрімким сюжетом іноді важко пригадати, який був фінал історії.

Про те, чим закінчилися серіали "Всі жінки - відьми", "Баффі" та "Друзі" розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Всі жінки - відьми"

Культовий серіал американського виробництва транслювався на українському телебаченні з 2001 року.

"Всі жінки - відьми" (скриншот)

Події розгортаються навколо сестер-відьом - Пайпер, Фібі і Прю (згодом її замінила Пейдж) Галлівел, місія яких - протистояти силам зла в Сан-Франциско, після того, як сестри знайшли на горищі будинку магічну Книгу Темряви.

В останньому, восьмому сезоні, сестри перемагають головних лиходіїв та зустрічаються з іншими поколіннями Галлівел. Пейдж, яка отримує нову силу, бере шлюб та народжує дітей, Пайпер має доньку і відкриває ресторан, а Фібі будує родину з купідоном Купом.

"Баффі - винищувачка вампірів"

Серіал розповідає про Баффі Саммерс, яка, після переїзду до міста Санніндейл, змушена знищувати злих потойбічних створінь - водночас проводячи час з друзями та будуючи стосунки.

"Баффі - винищувачка вампірів" (скриншот)

Починаючись як комедійний фільм (радше, серіал) жахів, "Баффі" ставав все більш драматичним з кожним сезоном. У фіналі Баффі, разом з новими Переможницями, Спайком, Енджелом та навіть директором Робіном Вудом знищує Пекельну пащу.

В бою з вампірами гине багато Переможниць, а кратер, що утворився після руйнування печери, поглинає Санніндейл. Однак Баффі і частина друзів встигають врятуватися в шкільному автобусі й тепер перед ними постає багато нових задач.

"Друзі"

Сюжет відомого американського ситкому розгортається навколо шести друзів з Нью-Йорка - Роса і його сестри Моніки Геллер, Рейчел Грін, Фібі Буфе, Чендлера Бінга і Джої Трібіані.

"Друзі" (скриншот)

Комедійні ситуації все більше набувають елементів драми, наближаючи ситуації до реального життя. Попри всі заплутані сюжетні лінії, зрештою, у фіналі серіалу, одружені Чендлер і Моніка переїжджають за місто, щоб ростити там своїх двох всиновлених дітей.

Рос і Рейчел, які вже мають доньку Емму, нарешті поновлюють стосунки і залишаються разом. Фібі вступає у шлюб, а про Джої та його подальший шлях актора, після закінчення "Друзів" навіть створили окремий серіал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві фактиАкториФільми