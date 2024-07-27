Неочікуваний фінал. Ось як закінчилися серіали "Всі жінки - відьми", "Баффі" та "Друзі"

Деякі серіали закарбувалися в пам'яті харизматичними персонажами, життєвими ситуаціями, неповторним гумором - або містичності і загадковості. Втім, за стрімким сюжетом іноді важко пригадати, який був фінал історії.
Про те, чим закінчилися серіали "Всі жінки - відьми", "Баффі" та "Друзі" розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Культовий серіал американського виробництва транслювався на українському телебаченні з 2001 року.
"Всі жінки - відьми" (скриншот)
Події розгортаються навколо сестер-відьом - Пайпер, Фібі і Прю (згодом її замінила Пейдж) Галлівел, місія яких - протистояти силам зла в Сан-Франциско, після того, як сестри знайшли на горищі будинку магічну Книгу Темряви.
В останньому, восьмому сезоні, сестри перемагають головних лиходіїв та зустрічаються з іншими поколіннями Галлівел. Пейдж, яка отримує нову силу, бере шлюб та народжує дітей, Пайпер має доньку і відкриває ресторан, а Фібі будує родину з купідоном Купом.
Серіал розповідає про Баффі Саммерс, яка, після переїзду до міста Санніндейл, змушена знищувати злих потойбічних створінь - водночас проводячи час з друзями та будуючи стосунки.
"Баффі - винищувачка вампірів" (скриншот)
Починаючись як комедійний фільм (радше, серіал) жахів, "Баффі" ставав все більш драматичним з кожним сезоном. У фіналі Баффі, разом з новими Переможницями, Спайком, Енджелом та навіть директором Робіном Вудом знищує Пекельну пащу.
В бою з вампірами гине багато Переможниць, а кратер, що утворився після руйнування печери, поглинає Санніндейл. Однак Баффі і частина друзів встигають врятуватися в шкільному автобусі й тепер перед ними постає багато нових задач.
Сюжет відомого американського ситкому розгортається навколо шести друзів з Нью-Йорка - Роса і його сестри Моніки Геллер, Рейчел Грін, Фібі Буфе, Чендлера Бінга і Джої Трібіані.
"Друзі" (скриншот)
Комедійні ситуації все більше набувають елементів драми, наближаючи ситуації до реального життя. Попри всі заплутані сюжетні лінії, зрештою, у фіналі серіалу, одружені Чендлер і Моніка переїжджають за місто, щоб ростити там своїх двох всиновлених дітей.
Рос і Рейчел, які вже мають доньку Емму, нарешті поновлюють стосунки і залишаються разом. Фібі вступає у шлюб, а про Джої та його подальший шлях актора, після закінчення "Друзів" навіть створили окремий серіал.
До речі, раніше ми писали про те, які серіали підходять кожному знаку Зодіаку.
А також розповідали, скільки років фільмам "Гаррі Поттер", "Таксі" та "Сам удома".