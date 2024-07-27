Неожиданный финал. Вот как закончились сериалы "Все женщины - ведьмы", "Баффи" и "Друзья"

"Все женщины - ведьмы"

Культовый сериал американского производства транслировался по украинскому телевидению с 2001 года.

"Все женщины - ведьмы" (скриншот)

События разворачиваются вокруг сестер-ведьм - Пайпер, Фиби и Прю (впоследствии ее заменила Пейдж) Холливелл, миссия которых - противостоять силам зла в Сан-Франциско, после того, как сестры нашли на чердаке дома магическую Книгу Тьмы.

В последнем, восьмом сезоне сестры побеждают главных злодеев и встречаются с другими поколениями Холливелл. Пейдж, которая получает новую силу, вступает в брак и рождает детей, Пайпер рождает дочь и открывает ресторан, а Фиби строит семью с купидоном Купом.

"Баффи - истребительница вампиров"

Сериал рассказывает о Баффи Саммерс, которая, после переезда в Санниндейл, вынуждена уничтожать злых потусторонних созданий - одновременно проводя время с друзьями и строя отношения.

"Баффи - истребительница вампиров" (скриншот)

Начинаясь как комедийный фильм (скорее, сериал) ужасов, "Баффи" становился все более драматичным с каждым сезоном. В финале Баффи, вместе с новыми Победительницами, Спайком, Ангелом и даже директором Робином Вудом уничтожает Адскую пасть.

В бою с вампирами погибает много Победительниц, а образовавшийся после разрушения пещеры кратер поглощает Санниндейл. Однако Баффи и часть друзей успевают спастись в школьном автобусе и теперь перед ними встает много новых задач.

"Друзья"

Сюжет известного американского ситкома разворачивается вокруг шести друзей из Нью-Йорка - Росса и его сестры Моники Геллер, Рэйчел Грин, Фиби Буффе, Чендлера Бинга и Джоуи Триббиани.

"Друзья" (скриншот)

Комедийные ситуации все больше приобретают элементы драмы, приближая ситуации к реальной жизни. Несмотря на все запутанные сюжетные линии, наконец, в финале сериала, женатые Чендлер и Моника переезжают за город, чтобы растить там своих двоих усыновленных детей.

Росс и Рэйчел, уже имеющие дочь Эмму, наконец возобновляют отношения и остаются вместе. Фиби вступает в брак, а про Джоуи и его дальнейшем пути актера, после окончания "Друзей" даже создали отдельный сериал.