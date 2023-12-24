Скільки років фільмам "Гаррі Поттер", "Таксі", "Сам удома" та іншим: цифри вас ошелешать

Деякі фільми можна передивлятися декілька разів і від цього вони стають не менш цікавими. Такі кінострічки, як "Сам удома", "Гаррі Поттер", "Таксі" та інші, ніби не виходять з моди. Але ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, скільки їм вже років.

Коли вийшла перша частина "Гаррі Поттера" і скільки років минуло з прем'єри "Сам удома", розповідає РБК-Україна.

"Гаррі Поттер"

Перша частина легендарної історії про хлопчика-чарівника, яка вийшла під назвою "Гаррі Поттер і філософський камінь", вже "святкувала" 20-річчя. Фільм презентували 16 листопада 2001. Але навіть зараз він залишається популярним та мало кого залишає байдужим.

"Гарфілд"

Кумедній історії про кота, який обожнює лазанью, наступного року виповниться 20 років. Фільм презентували 11 червня 2004 року. Втім, франшиза не втратила перегляди навіть зараз.

"Сам удома"

Ви будете сильно здивовані, коли дізнаєтеся, скільки років "Сам удома". Перша частина історії про хлопчика Кевіна, який постійно потрапляє у пригоди на Різдво, вийшла 10 листопада 1990 року. Фільму вже 33 роки, але навіть зараз перегляд кінострічки на зимові свята для багатьох є незмінною традицією.

"Таксі"

Відома комедія вийшла 8 квітня 1998. Судячи з усього, період з 90-х по 2010-ті роки був найбільш продуктивним для кінематографа. Адже саме тоді вийшло найбільше культових кінострічок, таких як історія про таксиста, який розвозить піцу та постійно потрапляє у пригоди.

"Володар перснів: Братерство персня"

Звісно, важко уявити підбірку культових фільмів без першої частини трилогії про Володаря перснів. Світ побачив історію про Фродо та Гендальфа 19 грудня 2001. Мало хто не чув про цю стрічку, і це не просто так. Її точно варто побачити або передивитися знову.