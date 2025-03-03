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Неочікувана правда про магніти на холодильнику: міфи, шкода та несподівані факти

Понеділок 03 березня 2025 19:02
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Неочікувана правда про магніти на холодильнику: міфи, шкода та несподівані факти Чи можна вішати магніти на холодильник та про яку шкоду варто пам'ятати (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Магніти на холодильнику - це звичний декор у багатьох оселях. Проте чи замислювалися ви, що вони можуть бути не такими безпечними, як здається? Деякі експерти попереджають, що магніти здатні пошкодити техніку, створювати візуальний безлад та навіть негативно впливати на психіку.

Чи можуть зашкодити роботі холодильника магніти та яку шкоду вони можуть нанести техніці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Міфи та правда про шкоду для техніки

Досі існує міф, що магніти можуть зламати холодильник або пошкодити його електроніку. Насправді побутові магніти не створюють достатнього магнітного поля, щоб вплинути на сучасну техніку. І навіть якщо на вашому холодильнику багато магнітів - вони все одно не можуть зашкодити техніці.

Проте дуже потужні неодимові магніти можуть потенційно заважати роботі сенсорів чи дисплеїв.

Подряпини та пошкодження покриття

Якщо часто пересувати магніти, вони можуть залишати мікроподряпини на поверхні холодильника, особливо якщо він має глянцеве покриття. Згодом це може призвести до погіршення зовнішнього вигляду техніки.

Візуальний безлад

Магніти, чеки, записки та дитячі малюнки, прикріплені на холодильник, створюють ефект візуального хаосу, що може впливати на психологічний стан людини. Дослідження Американської психологічної асоціації (APA) показують, що безлад у просторі може викликати відчуття тривожності та стресу.

Пил і жир

Кухня - це місце, де в повітрі осідають частинки жиру та пилу, які легко накопичуються на магнітах та паперах на холодильнику. Це не тільки негігієнічно, а й ускладнює прибирання.

Альтернативи магнітам

Якщо ви хочете залишати важливі нотатки чи список покупок на видному місці, краще використовувати:

  • Магнітну або коркову дошку, прикріплену до стіни
  • Електронні списки покупок на смартфоні
  • Охайний органайзер для зберігання паперів

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Під час написання матеріалу використані джерела: National Institute of Standards and Technology (NIST), Consumer Reports

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