9 місць на кухні, куди не варто ставити мікрохвильовку

Якщо ви хочете, щоб ваша мікрохвильова піч служила довго та працювала безпечно, важливо правильно вибрати місце для її розташування. Які місця на кухні не призначені для розміщення мікрохвильовки?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про дев'ять зон, яких слід уникати, щоб зберегти техніку в гарному стані.

Біля вікна

Розташування мікрохвильовки біля вікна може здатися практичним, але це неправильне рішення. Через відкриту кватирку у вентиляційні отвори потраплятиме пил, бруд та дрібне сміття, що призведе до засмічення системи охолодження.

У гіршому випадку це може стати причиною короткого замикання. Також пряме сонячне проміння нагріває корпус пристрою, що сприяє перегріванню. Щоб уникнути поломок, вибирайте місце подалі від вікон.

Близько до стіни

Мікрохвильовка повинна мати достатньо простору для вентиляції. Якщо встановити пристрій упритул до стіни, циркуляція повітря буде обмежена, що призведе до перегріву. Крім того, відкриття дверцят у тісному просторі може пошкодити як стіну, так і техніку. Оптимальна відстань до стіни має становити не менше 7-8 см.

Біля раковини

Вода та електроприлади - погане поєднання. Розташування мікрохвильовки біля раковини чи посудомийної машини підвищує ризик короткого замикання через потрапляння вологи.

Постійна вологість шкодить внутрішнім компонентам, що призводить до швидкого зношування пристрою. Тому краще тримати мікрохвильову піч подалі від джерел води.

Біля холодильника

Розміщення мікрохвильовки на холодильнику чи поруч із ним може спричинити проблеми. Гаряче повітря від мікрохвильовки негативно впливає на корпус і механізми холодильника, викликаючи деформації. Крім того, мікрохвильовка потребує достатнього простору для вентиляції, а близькість до холодильника цьому заважає.

Поруч із плитою

Мікрохвильовка, розташована біля газової чи електричної плити, постійно піддається впливу високих температур. Це провокує її перегрівання та швидке зношування внутрішніх компонентів. Така близькість також створює дискомфорт під час готування.

Мікрохвильову піч варто ставити на окремому столі (фото: Pixabay.com)

У віддаленому кутку кухні

Тісні кути заважають вентиляції пристрою, що може спричинити перегрівання. Відсутність доступу повітря шкодить ефективності роботи мікрохвильовки. До того ж щільно розташовані навколо предмети можуть пошкодитися через виділення тепла.

Не ставте Wi-Fi-роутер на мікрохвильовку

Часто через брак місця роутер ставлять на мікрохвильовку, що негативно впливає на роботу обох пристроїв. Під час роботи мікрохвильова піч випромінює хвилі, які можуть перешкоджати Wi-Fi сигналу, створюючи перебої у мережі. Рекомендується тримати ці прилади якомога далі один від одного.

На робочої поверхні

Розташування мікрохвильовки на кухонній робочій поверхні захаращує простір. Це зменшує зручність під час готування, адже мікрохвильовка займає багато місця. До того ж під пристроєм накопичується сміття, що ускладнює прибирання.

Поруч зі спеціями

Спеції, розташовані поряд із мікрохвильовкою, можуть втратити свої властивості через тепло, що виділяється під час роботи пристрою. Висока температура руйнує природні олії в прянощах, позбавляючи їх аромату. Для зберігання спецій краще обрати суху й темну шафу.