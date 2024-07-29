Гарно, та непрактично: 13 речей, які краще не ставити на холодильник

Чи то через невеликі розміри кухні, чи то через бажання прикрасити оселю, верхня частина холодильника нерідко стає "поличкою" для різноманітних речей і продуктів. Проте деяким з них краще знайти нове місце.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Чому краще не зберігати речі на холодильнику

Існує кілька причин, чому не варто зберігати продукти у верхній частині холодильника.

На думку експертів з клінінгу, якщо ви тримаєте верхню частину холодильника вільною, це допомагає підтримувати безпечне та гігієнічне середовище на кухні, а також забезпечує належне функціонування та довговічність приладу.

Існують й інші причини відмови від такого типу організації простору, а саме наступні:

падіння предметів - якщо ви зберігаєте предмети на холодильнику, вони можуть легко впасти від вібрації, коли ви відкриваєте та закриваєте дверцята;

псування продуктів - тепло, що виробляється двигуном холодильника, може вплинути на якість і безпеку певних продуктів;

порушення гігієни - пил, жир і масла природним чином накопичуються на більшості поверхонь, у тому числі й на холодильнику - і на всьому, що там лежить;

порушення роботи холодильника - зберігання продуктів зверху означає потенційне блокування вентиляції та неефективну роботу холодильника.

Що ніколи не зберігати на холодильнику

Рослини

Рослинам може подобатися тепло приладу на короткий період, але намагатися регулярно поливати їх буде нелегко. Водночас на такій поверхні ґрунт часто пересихає під впливом температури. Крім цього, швидше за все, рослинам також не вистачатиме сонячного світла над холодильником.

Хліб

Зберігання хліба та інших хлібобулочних виробів у верхній частині холодильника може здатися зручним, але тепло, що виділяється холодильником, може сприяти псуванню хліба.

Вино

Вино, як правило, слід зберігати в прохолодному, темному місці, щоб зберегти його смак і якість. Проте поверхня холодильника, яка нагрівається і не захищена від світла - не найкращий варіант.

Електронні прилади

Електронні прилади та пристрої, такі як тостери, мікрохвильові печі або радіоприймачі, не слід тримати на верхній панелі холодильника, оскільки вібрації від компресора холодильника з часом можуть пошкодити їхні делікатні компоненти.

Ліки

Ліки ніколи не слід зберігати у верхній частині холодильника з тієї простої причини, що вони можуть зіпсуватися. В ідеалі, медичні препарати повинні зберігатися в сухому та прохолодному місці, але верхня частина холодильника не забезпечує таких умов.

Кулінарні олії

Хоча олія може зберігатися за температури до 30 градусів, вона чутлива до світла - тому не слід зберігати її на холодильнику, який ще й сильно нагрівається.

Корм для домашніх тварин

Окрім того, що він може зіпсуватися, він може легко розсипатися, якщо упаковка нещільно закрита, або улюбленець знайшов шлях, як поласувати їжею. А от прибирати розсипаний корм на високій поверхні - не так просто.

Фрукти

Деякі фрукти виділяють газ етилен, який допомагає їм дозрівати. Крім того, що не варто зберігати певні фрукти та овочі разом, оскільки це може призвести до їх перезрівання, з тієї ж причини не варто ставити кошик з фруктами на холодильник.

Вази та крихкі скляні вироби

Вібрація від роботи холодильника або навіть незначні випадкові удари можуть призвести до того, що ці предмети впадуть і розіб'ються, створюючи загрозу безпеці та потенційно пошкоджуючи прилад.

Засоби для прибирання

Крім того, що тепло може спричинити вивільнення летких хімічних речовин у повітря, небезпека такого зберігання полягає в іншому.

Якщо один з контейнерів протікає, вміст може потрапити всередину холодильника - і тоді продукти доведеться утилізувати.

Солодощі

Якщо ви намагаєтесь заховати цукерки від цікавих маленьких оченят, холодильник - не найкраще місце для них. Солодощі можуть розтанути або стати липкими, особливо якщо це шоколад, карамель, желейні цукерки або нуга.

Пластикові контейнери

З часом тепло може розщеплювати хімічні речовини в пластику, які потім можуть потрапити у вашу їжу.

Легкозаймисті предмети

Дуже важливо уникати зберігання легкозаймистих предметів, таких як свічки, запальнички або сірники, у верхній частині холодильника, оскільки тепло, що виробляється приладом, може становити пожежну небезпеку в поєднанні з легкозаймистими матеріалами.