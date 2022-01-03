Необычный рецепт сладкой кутьи: с шоколадом и халвой

Ингредиенты на 8 порций кутьи:

Пшеница – ½ стакана

Грецкие орехи – ½ стакана

Изюм – ½ стакана

Мак – 100 г

Мед – 3 ст. ложки

Узвар – 3-4 ст. ложки

Халва – 50 г

Черный шоколад – 50 г

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Рецепт кутьи с халвой и шоколадом стал очень популярен на Прикарпатье в последние годы. Считается, что тот, кому попадется самый большой кусочек шоколада – будет очень счастлив в новом году.

Пшеницу для кутьи можно замочить на ночь. Потом зерна нужно отварить до готовности.

Мак растираем до образования макового молочка.

Орехи режем кусочками и обжариваем немного на сковороде, буквально 3-4 минуты.

Изюм нужно перебрать и хорошо промыть. Потом запарить и просушить.

Готовые зерна пшеницы сначала нужно остудить, а потом добавить туда остальные ингредиенты: мак, орехи, изюм и мед. Узваром регулируем густоту кутьи и добавляем по необходимости.

Халву и черный шоколад режем небольшими кусочками и аккуратно вмешиваем в кутью.

Фото: Рецепт необычной кутьи с халвой и шоколадом (cookorama.net)