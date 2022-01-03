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Необычный рецепт сладкой кутьи: с шоколадом и халвой

Автор: Анна Шиканова

Рождество уже на пороге и одним из традиционных блюд на столах украинцев станет кутья. В разных регионах ее готовят по своим рецептам и добавляют сладости. На Прикарпатье в рождественскую кутью добавляют шоколад и халву.

Как приготовить рождественскую кутью по-буковински с халвой и шоколадом, рассказали на портале Cookorama.

Ингредиенты на 8 порций кутьи:

  • Пшеница – ½ стакана
  • Грецкие орехи – ½ стакана
  • Изюм – ½ стакана
  • Мак – 100 г
  • Мед – 3 ст. ложки
  • Узвар – 3-4 ст. ложки
  • Халва – 50 г
  • Черный шоколад – 50 г
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

Рецепт кутьи с халвой и шоколадом стал очень популярен на Прикарпатье в последние годы. Считается, что тот, кому попадется самый большой кусочек шоколада – будет очень счастлив в новом году.

Пшеницу для кутьи можно замочить на ночь. Потом зерна нужно отварить до готовности.

Мак растираем до образования макового молочка.

Орехи режем кусочками и обжариваем немного на сковороде, буквально 3-4 минуты.

Изюм нужно перебрать и хорошо промыть. Потом запарить и просушить.

Готовые зерна пшеницы сначала нужно остудить, а потом добавить туда остальные ингредиенты: мак, орехи, изюм и мед. Узваром регулируем густоту кутьи и добавляем по необходимости.

Халву и черный шоколад режем небольшими кусочками и аккуратно вмешиваем в кутью.

Фото: Рецепт необычной кутьи с халвой и шоколадом (cookorama.net)

Напомним, ранее мы писали о том, что символизирует каждое блюдо для украинского Святвечера.

А также рассказывали о том, как приготовить кутью-дзобанку по старинному рецепту берегини украинской кухни.

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