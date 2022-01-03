Незвичайний рецепт солодкої куті: з шоколадом і халвою

Різдво вже на порозі й однією з традиційних страв на столах українців стане кутя. У різних регіонах її готують за своїми рецептами та додають солодощі. На Прикарпатті в різдвяну кутю додають шоколад і халву.
Як приготувати різдвяну кутю по-буковинськи з халвою та шоколадом, розповіли на порталі Cookorama.
Рецепт куті з халвою і шоколадом став дуже популярний на Прикарпатті в останні роки. Вважається, що той, кому попадеться найбільший шматочок шоколаду – буде дуже щасливий в новому році.
Пшеницю для куті можна замочити на ніч. Потім зерна потрібно відварити до готовності.
Мак розтираємо до утворення макового молочка.
Горіхи ріжемо шматочками та обсмажуємо трохи на сковороді, буквально 3-4 хвилини.
Ізюм потрібно перебрати та добре промити. Потім запарити та просушити.
Готові зерна пшениці спочатку потрібно остудити, а потім додати туди інші інгредієнти: мак, горіхи, родзинки та мед. Узваром регулюємо густоту куті й додаємо в разі потреби.
Халву і чорний шоколад ріжемо невеликими шматочками та акуратно вмішуємо в кутю.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що символізує кожну страву для українського Святвечора.
А також розповідали про те, як приготувати кутю-дзобанку за старовинним рецептом берегині української кухні.