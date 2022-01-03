Незвичайний рецепт солодкої куті: з шоколадом і халвою

Різдво вже на порозі й однією з традиційних страв на столах українців стане кутя. У різних регіонах її готують за своїми рецептами та додають солодощі. На Прикарпатті в різдвяну кутю додають шоколад і халву.

Як приготувати різдвяну кутю по-буковинськи з халвою та шоколадом, розповіли на порталі Cookorama.

Інгредієнти на 8 порцій куті:

Пшениця - ½ склянки

Волоські горіхи - ½ склянки

Ізюм - ½ склянки

Мак – 100 г

Мед - 3 ст. ложки

Узвар - 3-4 ст. ложки

Халва - 50 г

Чорний шоколад - 50 г

Сіль - щіпка

Спосіб приготування:

Рецепт куті з халвою і шоколадом став дуже популярний на Прикарпатті в останні роки. Вважається, що той, кому попадеться найбільший шматочок шоколаду – буде дуже щасливий в новому році.

Пшеницю для куті можна замочити на ніч. Потім зерна потрібно відварити до готовності.

Мак розтираємо до утворення макового молочка.

Горіхи ріжемо шматочками та обсмажуємо трохи на сковороді, буквально 3-4 хвилини.

Ізюм потрібно перебрати та добре промити. Потім запарити та просушити.

Готові зерна пшениці спочатку потрібно остудити, а потім додати туди інші інгредієнти: мак, горіхи, родзинки та мед. Узваром регулюємо густоту куті й додаємо в разі потреби.

Халву і чорний шоколад ріжемо невеликими шматочками та акуратно вмішуємо в кутю.

Фото: Рецепт незвичайної куті з халвою і шоколадом (cookorama.net)