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Незвичайний рецепт солодкої куті: з шоколадом і халвою

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Понеділок 03 січня 2022 21:51
Незвичайний рецепт солодкої куті: з шоколадом і халвою Фото: Як приготувати кутю за незвичайним рецептом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Різдво вже на порозі й однією з традиційних страв на столах українців стане кутя. У різних регіонах її готують за своїми рецептами та додають солодощі. На Прикарпатті в різдвяну кутю додають шоколад і халву.

Як приготувати різдвяну кутю по-буковинськи з халвою та шоколадом, розповіли на порталі Cookorama.

Інгредієнти на 8 порцій куті:

  • Пшениця - ½ склянки
  • Волоські горіхи - ½ склянки
  • Ізюм - ½ склянки
  • Мак – 100 г
  • Мед - 3 ст. ложки
  • Узвар - 3-4 ст. ложки
  • Халва - 50 г
  • Чорний шоколад - 50 г
  • Сіль - щіпка

Спосіб приготування:

Рецепт куті з халвою і шоколадом став дуже популярний на Прикарпатті в останні роки. Вважається, що той, кому попадеться найбільший шматочок шоколаду – буде дуже щасливий в новому році.

Пшеницю для куті можна замочити на ніч. Потім зерна потрібно відварити до готовності.

Мак розтираємо до утворення макового молочка.

Горіхи ріжемо шматочками та обсмажуємо трохи на сковороді, буквально 3-4 хвилини.

Ізюм потрібно перебрати та добре промити. Потім запарити та просушити.

Готові зерна пшениці спочатку потрібно остудити, а потім додати туди інші інгредієнти: мак, горіхи, родзинки та мед. Узваром регулюємо густоту куті й додаємо в разі потреби.

Халву і чорний шоколад ріжемо невеликими шматочками та акуратно вмішуємо в кутю.

Незвичайний рецепт солодкої куті: з шоколадом і халвоюФото: Рецепт незвичайної куті з халвою і шоколадом (cookorama.net)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що символізує кожну страву для українського Святвечора.

А також розповідали про те, як приготувати кутю-дзобанку за старовинним рецептом берегині української кухні.

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