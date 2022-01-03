Незвичайний рецепт солодкої куті: з шоколадом і халвою
Різдво вже на порозі й однією з традиційних страв на столах українців стане кутя. У різних регіонах її готують за своїми рецептами та додають солодощі. На Прикарпатті в різдвяну кутю додають шоколад і халву.
Як приготувати різдвяну кутю по-буковинськи з халвою та шоколадом, розповіли на порталі Cookorama.
Інгредієнти на 8 порцій куті:
- Пшениця - ½ склянки
- Волоські горіхи - ½ склянки
- Ізюм - ½ склянки
- Мак – 100 г
- Мед - 3 ст. ложки
- Узвар - 3-4 ст. ложки
- Халва - 50 г
- Чорний шоколад - 50 г
- Сіль - щіпка
Спосіб приготування:
Рецепт куті з халвою і шоколадом став дуже популярний на Прикарпатті в останні роки. Вважається, що той, кому попадеться найбільший шматочок шоколаду – буде дуже щасливий в новому році.
Пшеницю для куті можна замочити на ніч. Потім зерна потрібно відварити до готовності.
Мак розтираємо до утворення макового молочка.
Горіхи ріжемо шматочками та обсмажуємо трохи на сковороді, буквально 3-4 хвилини.
Ізюм потрібно перебрати та добре промити. Потім запарити та просушити.
Готові зерна пшениці спочатку потрібно остудити, а потім додати туди інші інгредієнти: мак, горіхи, родзинки та мед. Узваром регулюємо густоту куті й додаємо в разі потреби.
Халву і чорний шоколад ріжемо невеликими шматочками та акуратно вмішуємо в кутю.
Фото: Рецепт незвичайної куті з халвою і шоколадом (cookorama.net)
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