Необычный новогодний десерт "Мандарины в снегу" без выпечки: этим вы точно удивите своих гостей

Ингредиенты:

Желатин – 30 г

Вода – 200 мл

Сметана 18% - 800 г

Сахар - 200 г

Мандарины – 10 шт.

Еще вам понадобится пустая чистая пластиковая бутылка на 1,5 л.

Способ приготовления:

Желатин залейте кипяченой водой комнатной температуры и оставьте для набухания.

Смешайте сметану с сахаром. Набухший желатин растворите на водяной бане или в микроволновой печи.

Тонкой струйкой влейте желатин в сметану с сахаром и хорошенько перемешайте.

Срежьте верхнюю часть пластиковой бутылки в самом узком месте.

Поместите в бутылку несколько ложек сметанной массы и уберите в холодильник до полного застывания.

Очищенные мандарины наденьте на деревянную шпажку и поместите их в бутылку. На один такой десерт понадобится 5 мандаринок.

Заполните сметанной массой всю бутылку и оставьте в холодильнике на 3-4 часа до полного застывания.

Застывший десерт вытяните из бутылки, удалите шпажку, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.

Пошаговый рецепт десерта "Мандарины в снегу"