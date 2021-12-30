Необычный новогодний десерт "Мандарины в снегу" без выпечки: этим вы точно удивите своих гостей

Оригинально оформленные десерты часто становятся изюминками новогоднего стола и радуют ваших гостей. Особенно интересны те десерты, которые готовятся легко и для них не нужно использовать духовку.
Один из таких рецептов – десерт "Мандарины в снегу". В нем мало ингредиентов и приготовить его совсем несложно. Рецепт – читайте в материале ниже.
Желатин – 30 г
Вода – 200 мл
Сметана 18% - 800 г
Сахар - 200 г
Мандарины – 10 шт.
Еще вам понадобится пустая чистая пластиковая бутылка на 1,5 л.
Желатин залейте кипяченой водой комнатной температуры и оставьте для набухания.
Смешайте сметану с сахаром. Набухший желатин растворите на водяной бане или в микроволновой печи.
Тонкой струйкой влейте желатин в сметану с сахаром и хорошенько перемешайте.
Срежьте верхнюю часть пластиковой бутылки в самом узком месте.
Поместите в бутылку несколько ложек сметанной массы и уберите в холодильник до полного застывания.
Очищенные мандарины наденьте на деревянную шпажку и поместите их в бутылку. На один такой десерт понадобится 5 мандаринок.
Заполните сметанной массой всю бутылку и оставьте в холодильнике на 3-4 часа до полного застывания.
Застывший десерт вытяните из бутылки, удалите шпажку, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.
Пошаговый рецепт десерта "Мандарины в снегу"
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить необычную "Мимозу" без рыбных консервов.
А также рассказывали о том, как быстро и легко избавить селедку от костей за одну минуту.