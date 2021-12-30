Незвичайний новорічний десерт "Мандарини в снігу" без випічки: цим ви точно здивуєте своїх гостей

Інгредієнти:

Желатин - 30 г

Вода - 200 мл

Сметана 18% - 800 г

Цукор - 200 г

Мандарини – 10 шт.

Ще вам знадобиться порожня чиста пластикова пляшка на 1,5 л.

Спосіб приготування:

Желатин залийте кип'яченою водою кімнатної температури та залиште для набухання.

Змішайте сметану з цукром. Набряклий желатин розчиніть на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Тонкою цівкою влийте желатин в сметану з цукром і добре перемішайте.

Зріжте верхню частину пластикової пляшки в найвужчому місці.

Помістіть в пляшку кілька ложок сметанної маси та приберіть в холодильник до повного застигання.

Очищені мандарини надіньте на дерев'яну шпажку і помістіть їх в пляшку. На один такий десерт знадобиться 5 мандаринок.

Заповніть сметанною масою всю пляшку і залиште в холодильнику на 3-4 години до повного застигання.

Застиглий десерт витягніть з пляшки, видаліть шпажку, наріжте на шматочки та подавайте до столу.

Покроковий рецепт десерту "Мандарини в снігу"