Необычный кортеж: в сети показали поездку президента в Ровно

В сети появилось видео, на котором виден кортеж президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Ровенскую область. Соответствующее видео опубликовала журналист Виктория Мамотюк на своей странице в Facebook.

Виктория отметила, что впервые видит такой кортеж, при котором навстречу едут фуры, и полиция не перекрывает дороги. Также отсутствуют разгоняющие машины с мигалками.

Стоит отметить, что на видео кортеж президента ехал в Острожскую академию, в которой он встретился и поговорил со студентами. В своей речи Зеленский резко высказался по поводу незаконных АЗС.

Зеленский в Ровно удивил необычным кортежем (видео: facebook.com/viktoria.mamotuk)

Он предупредил владельцев данных АЗС, что власти будут тщательно следить за ними.

"Пользуясь своим настроением и тем, что не могу в университете нецензурно говорить, поэтому скажу так - будем тщательно следить и ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине", - заявил президент.

Выступление Владимира Зеленского (видео: YouTube/НАШ.МАКСІ-ТВ)

Напомним, что Уляна Супрун рассказала, как представилась на первой встрече с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось о том, что у Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным.

Мы также писали о том, что Зеленский сделал заявление о возвращении пленных. Президент отметил, что все стороны договоренности о возврате пленных были соблюдены как Россией, так и Украиной.