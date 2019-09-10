Незвичний кортеж: в мережі показали поїздку президента в Рівного

У мережі з'явилося відео, на якому видно кортеж президента України Володимира Зеленського під час візиту на Рівненщину. Відповідне відео опублікувала журналіст Вікторія Мамотюк на своїй сторінці в Facebook.

Вікторія зазначила, що вперше бачить такий кортеж, при якому назустріч їдуть фури, і поліція не перекриває дороги. Також відсутні машини з мигалками, які розганяють інші авто.

Варто зазначити, що на відео кортеж президента їхав в Острозьку академію, в якій він зустрівся і поговорив зі студентами. У своїй промові Зеленський різко висловився з приводу незаконних АЗС.

Зеленський в Рівному здивував незвичайною кортежем (відео: facebook.com/viktoria.mamotuk)

Він попередив власників даних АЗС, що влада ретельно стежити за ними.

"Користуючись своїм настроєм і тим, що не можу в університеті нецензурно говорити, тому скажу так - будемо ретельно стежити і обмежувати вас у ваших вільних днях в Україні", - заявив президент.

Виступ Володимира Зеленського (відео: YouTube/НАШ.МАКСІ-ТВ)

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, як представилася на першій зустрічі з Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося про те, що у Зеленського розповіли, яким тоном президент говорить з Путіним.

Ми також писали про те, що Зеленський зробив заяву про повернення полонених. Президент зазначив, що всі сторони домовленості про повернення полонених були дотримані як Росією, так і Україною.