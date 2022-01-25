Необычные рисовые биточки: как приготовить вкусный завтрак по рецепту наших бабушек

Ингредиенты

Рис – 200 г

Яйцо – 3 шт.

Соль – ½ ч. ложки

Сахар – 1 ч. ложка

Вода – 200 мл

Молоко – 200 мл

Панировочные сухари

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Рис промойте несколько раз и поместите в кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар и смесь воды с молоком.

Варите рис до готовности на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть. Кстати, для этого блюда можно использовать рис, который остался у вас от ужина накануне.

В холодный рис добавьте 3 яйца и взбейте погружным блендером до однородной массы.

Руки смочите водой и сформируйте из полученной массы биточки.

Обваляйте их в муке или запанируйте в сухарях. Можно смешать сухари с мукой.

Обжаривайте биточки на разогретой сковороде в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.

Готовые биточки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавать рисовые биточки нужно горячими. В качестве добавки можно использовать сметану, сгущенное молоко, варенье, мед – по вкусу.

Если вы хотите их сделать более острыми, то при варке нужно сократить количество сахара, добавить щепотку молотого перца, а в качестве добавки подать сырный соус или томатный.

Рисовые биточки по древнему рецепту бабушек