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Необычные рисовые биточки: как приготовить вкусный завтрак по рецепту наших бабушек

Автор: Анна Шиканова

Сытный завтрак – залог успешного и энергичного дня. От утренней трапезы зависит и настроение, и функциональность. А уж зимой завтрак является самым главным приемом пищи.

Отличным вариантом для завтрака станут рисовые биточки, которые готовили еще наши бабушки. Как их приготовить – читайте ниже.

Ингредиенты

  • Рис – 200 г
  • Яйцо – 3 шт.
  • Соль – ½ ч. ложки
  • Сахар – 1 ч. ложка
  • Вода – 200 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Рис промойте несколько раз и поместите в кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар и смесь воды с молоком.

Варите рис до готовности на среднем огне. Снимите с огня и дайте остыть. Кстати, для этого блюда можно использовать рис, который остался у вас от ужина накануне.

В холодный рис добавьте 3 яйца и взбейте погружным блендером до однородной массы.

Руки смочите водой и сформируйте из полученной массы биточки.

Обваляйте их в муке или запанируйте в сухарях. Можно смешать сухари с мукой.

Обжаривайте биточки на разогретой сковороде в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.

Готовые биточки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Подавать рисовые биточки нужно горячими. В качестве добавки можно использовать сметану, сгущенное молоко, варенье, мед – по вкусу.

Если вы хотите их сделать более острыми, то при варке нужно сократить количество сахара, добавить щепотку молотого перца, а в качестве добавки подать сырный соус или томатный.

Рисовые биточки по древнему рецепту бабушек

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