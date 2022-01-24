Кулинар дал рецепт лучших булок для бургеров

Булка для бургера – как тесто для пиццы, очень важна. Это основа основ, и она будет определять ваши впечатления от блюда. Самое главное, чтобы булка была мягкой, но в то же время могла удержать сок котлеты и не развалиться от размокания.

Хотя сейчас они продаются в магазинах, можно самому испечь идеальную булку дома, по рецепту кулинарного гуру Нового канала, эксперта реалити "На ножах" Алекса Якутова.

Ингредиенты

• Яйца – 290 г

• Молоко – 160 г

• Дрожжи – 45 г

• Сахар – 90 г

• Соль – 18 г

• Сливочное масло – 200 г

• Мука высшего сорта – 340 г

• Мука манитоба (традиционная итальянская мука максимально высокого качества) – 340 г

Приготовление:

На протяжении пяти минут смешиваем яйца, молоко, дрожжи, сахар и смесь муки.

Добавляем сливочное масло и соль. Замешиваем 25-30 минут до стабилизации глютена. Даем настояться 20 минут при комнатной температуре. Потом обминаем тесто. Снова даем настояться 20 минут при комнатной температуре и опять обминаем. Отправляем тесто в морозилку на 30 минут.

Пока тесто холодное, формируем булочки примерно по 100 г. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Сформированные булочки придавливаем сверху лопаткой и даем отстояться 1,5 часа. Перед выпеканием смазываем булочки смесью желтка с молоком. Выпекаем при 180 градусах 11-13 минут. Приятного аппетита!

Алекс Якутов дал рецепт булки для бургера (пресс-служба Новый канал)