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Незвичайні рисові биточки: як приготувати смачний сніданок за рецептом наших бабусь

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Вівторок 25 січня 2022 09:22
Незвичайні рисові биточки: як приготувати смачний сніданок за рецептом наших бабусь Рисові биточки по рецепти наших бабусь на сніданок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ситний сніданок - запорука успішного та енергійного дня. Від ранкової трапези залежить і настрій, і функціональність. А вже взимку сніданок є найголовнішим прийомом їжі.

Відмінним варіантом для сніданку стануть рисові биточки, які готували ще наші бабусі. Як їх приготувати – читайте нижче.

Інгредієнти

  • Рис – 200 г
  • Яйце - 3 шт.
  • Сіль - ½ ч. ложки
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Вода - 200 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Панірувальні сухарі
  • Рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

Рис промийте кілька разів і помістіть в каструлю. Додайте туди сіль, цукор і суміш води з молоком.

Варіть рис до готовності на середньому вогні. Зніміть з вогню і дайте охолонути. До речі, для цієї страви можна використовувати рис, який залишився у вас від вечері напередодні.

У холодний рис додайте 3 яйця і збийте занурювальним блендером до однорідної маси.

Руки змочіть водою і сформуйте з отриманої маси биточки.

Обваляйте їх у борошні або запаніруйте в сухарях. Можна змішати сухарі з борошном.

Обсмажуйте биточки на розігрітій сковороді у великій кількості рослинної олії до золотистої скоринки.

Готові биточки викладайте на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Подавати рисові биточки потрібно гарячими. Як добавку можна використовувати сметану, згущене молоко, варення, мед – на смак.

Якщо ви хочете їх зробити більш гострими, то при варінні потрібно скоротити кількість цукру, додати дрібку меленого перцю, а як добавку подати сирний соус або томатний.

Рисові биточки за стародавнім рецептом бабусь

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати самостійно скумбрію пряного засолу.

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